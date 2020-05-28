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2020-05-28T16:32
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В Челябинске проверят данные об одежде для медиков из магазина для танцев
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РИА Новости

В Челябинске проверят данные об одежде для медиков из магазина для танцев

16:32 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о том, что сотрудникам скорой медицинской помощи в Челябинске выдали в качестве спецодежды приобретенные в магазине для танцев костюмы, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикациям в СМИ о выдаче костюмов "Каспер плюс", приобретенных в магазине для танцев сотрудникам челябинской скорой помощи", - говорится в сообщении.
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В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения по выдаче костюмов "Каспер плюс" в качестве спецодежды для работы с пациентами, уточняется в сообщении. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Как сообщила пресс-служба администрации Челябинска, средства индивидуальной защиты "Каспер+" шьет ООО "Мир танца". В сообщении уточняется, что данные комбинезоны очень удобные. "Удобней и эффективней, чем одноразовые хирургические халаты, плотность материала у которых от 20 до 30 г/м2. Комбинезоны индивидуальной защиты "Каспер+" намного плотнее (42 г/м2), полностью закрывают человека и не распахиваются при движении", - поясняется в сообщении.
Поскольку заражение вирусом происходит преимущественно воздушно-капельным и контактным путем, то медик, помимо комбинезона, надевает бахилы, перчатки, очки, маску и респиратор, и все это есть в укладке бригад скорой помощи, добавляет пресс-служба.
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