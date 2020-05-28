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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:31
https://ria.ru/20200528/1572129716.html
Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19

16:30 28.05.2020 (обновлено: 16:31 28.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ "Регион Заботы", учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер в четверг передали первую партию из 20 тысяч тест-систем на коронавирусную инфекцию и средства индивидуальной защиты медикам Дагестана.
Высокоточные генетические тесты на коронавирусную инфекцию произведены компанией "ТестГен" из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ — ФИОП Группы Роснано). Поставка была осуществлена во взаимодействии с благотворительным фондом "Созидание" и проектом ОНФ "Регион Заботы". На закупку первой партии тест-систем "ТестГен" было направлено свыше 10 миллионов рублей, собранных сотрудниками Группы Роснано.
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"Ситуация в Дагестане сложная, поэтому мы поняли, что один из востребованных сейчас продуктов - это тестирование. Наша ульяновская компания "ТестГен" разработала одну из самых современных систем тестирования, предназначенных целевым образом для COVID, и буквально на днях мы закончили испытания, тесты показали очень высокую чувствительность. Наш коллектив, а у нас всего работает 200 человек, из собственных средств приобрел партию тестирующих систем и направил ее в Махачкалу", - рассказал Чубайс журналистам.
По его словам, в среду в республику доставлено 16 тысяч тестов, а в четверг - еще 4 тысячи, при этом компания готова нарастить их количество до 50 тысяч, если в этом есть необходимость.
"Мы провели дистанционное обучение, чтобы в оперативном режиме можно было эти системы использовать и направить на выявление болезни", - отметил Чубайс.
По словам Нюты Федермессер, помимо тест-систем ОНФ и проект "Регион Забота" передали в медицинские и социальные учреждения Дагестана более 40 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, а также пульсоксимитры и средства для дезинфекции. "Нам неловко от того, что мы приехали позже, чем хотелось бы. Хотелось бы месяц назад тут оказаться, но тесты ещё регистрировались. Ещё мы привезли средства индивидуальной защиты - это очки, маски и, что наиболее ценно, пульсоксиметры, которые замеряют уровень кислорода. Надеюсь, что это все сегодня-завтра начнут использовать", - сказала она.
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Федермессер отметила необходимость в обязательном порядке передать средства индивидуальной защиты сотрудникам соцзащиты, а также волонтёрам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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