Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19

Высокоточные генетические тесты на коронавирусную инфекцию произведены компанией "ТестГен" из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ — ФИОП Группы Роснано). Поставка была осуществлена во взаимодействии с благотворительным фондом "Созидание" и проектом ОНФ "Регион Заботы". На закупку первой партии тест-систем "ТестГен" было направлено свыше 10 миллионов рублей, собранных сотрудниками Группы Роснано.

"Ситуация в Дагестане сложная, поэтому мы поняли, что один из востребованных сейчас продуктов - это тестирование. Наша ульяновская компания "ТестГен" разработала одну из самых современных систем тестирования, предназначенных целевым образом для COVID, и буквально на днях мы закончили испытания, тесты показали очень высокую чувствительность. Наш коллектив, а у нас всего работает 200 человек, из собственных средств приобрел партию тестирующих систем и направил ее в Махачкалу", - рассказал Чубайс журналистам.

По его словам, в среду в республику доставлено 16 тысяч тестов, а в четверг - еще 4 тысячи, при этом компания готова нарастить их количество до 50 тысяч, если в этом есть необходимость.

"Мы провели дистанционное обучение, чтобы в оперативном режиме можно было эти системы использовать и направить на выявление болезни", - отметил Чубайс.

По словам Нюты Федермессер, помимо тест-систем ОНФ и проект "Регион Забота" передали в медицинские и социальные учреждения Дагестана более 40 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, а также пульсоксимитры и средства для дезинфекции. "Нам неловко от того, что мы приехали позже, чем хотелось бы. Хотелось бы месяц назад тут оказаться, но тесты ещё регистрировались. Ещё мы привезли средства индивидуальной защиты - это очки, маски и, что наиболее ценно, пульсоксиметры, которые замеряют уровень кислорода. Надеюсь, что это все сегодня-завтра начнут использовать", - сказала она.

Федермессер отметила необходимость в обязательном порядке передать средства индивидуальной защиты сотрудникам соцзащиты, а также волонтёрам.