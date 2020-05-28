Суд пересмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам "кокаинового дела"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отменил и направил на пересмотр вопрос о продлении ареста фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Мосгорсуд постановил решение Солнцевского районного суда, которым мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена, отменить, материалы направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд", - отметила она.
Фигуранты, добавила Солопова, останутся под стражей, вопрос о продлении им ареста суду необходимо рассмотреть до 25 июня.
Это уголовное дело обернулось одним из самых громких за последние годы международных скандалов, связанных с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.
При этом в МИД России заявляли, Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
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