Суд пересмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам "кокаинового дела"

"Мосгорсуд постановил решение Солнцевского районного суда, которым мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена, отменить, материалы направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд", - отметила она.

Фигуранты, добавила Солопова, останутся под стражей, вопрос о продлении им ареста суду необходимо рассмотреть до 25 июня.

При этом в МИД России заявляли, Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.