В Саратовской области обвиняемый в убийстве ребенка признал вину

"Вину в инкриминируемом деянии молодой человек признал полностью. По ходатайству следственного органа судом продлен срок содержания обвиняемого под стражей до 24 августа 2020 года. В настоящее время продолжается проведение следственных действий... в том числе выполняется ряд судебных экспертиз, которые позволят дать полную и объективную оценку действиям обвиняемого", - говорится в сообщении.