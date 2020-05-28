В Саратовской области обвиняемый в убийстве ребенка признал вину

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Ранее судимый 22-летний житель города Балашов Саратовской области, обвиняемый в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, признал вину и по решению суда до 24 августа останется под стражей, сообщило областное управление СК РФ.
СК РФ ранее сообщил, что тело полуторагодовалого мальчика с переломом черепа обнаружили 24 марта в квартире дома на улице Шоссейной, по подозрению в убийстве ребенка задержали 22-летнего местного жителя.
"Вину в инкриминируемом деянии молодой человек признал полностью. По ходатайству следственного органа судом продлен срок содержания обвиняемого под стражей до 24 августа 2020 года. В настоящее время продолжается проведение следственных действий... в том числе выполняется ряд судебных экспертиз, которые позволят дать полную и объективную оценку действиям обвиняемого", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 24 марта ранее судимый местный житель в состоянии опьянения избил кулаками сына сожительницы, от чего малыш скончался на месте. Мама ребенка в момент трагедии находилась на работе, узнала о случившемся только вечером и сразу сообщила в правоохранительные органы.
Фигуранту дела предъявили обвинение по статье УК РФ "убийство малолетнего". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.