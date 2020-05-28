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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:26
https://ria.ru/20200528/1572129491.html
Минздрав уточнил рекомендации по тестированию новорожденных на COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/150743/20/1507432058_0:102:1999:1226_1036x0_80_0_0_dceea417cbff3a88d28596acf5e870ec.jpg
РИА Новости

Минздрав уточнил рекомендации по тестированию новорожденных на COVID-19

16:26 28.05.2020
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав РФ разъяснил, что тестировать на коронавирусную инфекцию необходимо только новорождённых детей, родившихся у матерей с подозреваемым или подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
"Тестированию подлежат все новорождённые дети, родившиеся у матерей с подозреваемым или подтвержденным инфицированием COVID-19", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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