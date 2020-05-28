Минздрав уточнил рекомендации по тестированию новорожденных на COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав РФ разъяснил, что тестировать на коронавирусную инфекцию необходимо только новорождённых детей, родившихся у матерей с подозреваемым или подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.