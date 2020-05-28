Минздрав уточнил рекомендации по тестированию новорожденных на COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав РФ разъяснил, что тестировать на коронавирусную инфекцию необходимо только новорождённых детей, родившихся у матерей с подозреваемым или подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
"Тестированию подлежат все новорождённые дети, родившиеся у матерей с подозреваемым или подтвержденным инфицированием COVID-19", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.