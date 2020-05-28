Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T16:25
https://ria.ru/20200528/1572129241.html
Посольство России в Германии не комментирует вызов посла в МИД
https://cdn21.img.ria.ru/images/156197/31/1561973122_0:39:3208:1844_1036x0_80_0_0_d15f37b8bd18882e12a7f081c5bdaee2.jpg
РИА Новости

Посольство России в Германии не комментирует вызов посла в МИД

16:25 28.05.2020
392
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Посольство РФ не комментирует вызов посла Сергея Нечаева в МИД ФРГ из-за дела о "русских хакерах", ссылаясь на ранее сделанное заявление по теме.
Ранее в четверг МИД ФРГ сообщил, что в ведомство был вызван посол Нечаев. Государственный секретарь МИД Мигель Бергер от имени федерального правительства решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии в апреле-мае 2015 года. Он проинформировал, что правительство через Брюссель активирует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за кибернападение на бундестаг Германии, в том числе объявленного в розыск 5 мая Дмитрия Бадина.
"Позиция изложена в нашем вчерашнем заявлении, которое опубликовано на сайте и в соцсетях на русском и немецком языках", - заявили российским журналистам в дипмиссии.
Накануне посольство опубликовало комментарий по этой теме, который диппредставительство дало немецкому агентству DPA. В комментарии отмечалось, что Москва выражала готовность обсудить проблематику и изучить факты, но интерес Берлина сошел на нет, а фоне пандемии "кому-то понадобилось" напомнить миру о "российской угрозе".
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
6 мая, 14:24
В Кремле не знают о разыскиваемом в Германии российском хакере
000113
Обсудить 2
Сергей ЛавровМИД ГерманииDer SpiegelАнгела МеркельМоскваГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал вызов российского посла в МИД Германии
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен подписать указ о социальных сетях
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело за фейк с призывом болеющим COVID-19 не звонить в скорую
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Суд пересмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам "кокаинового дела"
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко прокомментировал слова Зеленского о диалоге с Путиным
Симферопольское водохранилище
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
Кремль сожалеет из-за призывов послов отказаться от гумпомощи из России
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
ЕС не намерен отказываться от потребления газа в обозримом будущем
Сбор яблок в Крыму
Австралийские производители яблок и груш хотят отсудить бренд "Леди Крым"
Строительство газопровода Северный поток-2
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
В Иране заявили о способности обеспечить себя ядерным топливом без России
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса в мае
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Производитель сообщил подробности экстренной посадки SSJ100 в Шереметьево
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
МИД: в Нидерландах по-настоящему не расследовали роль Киева в деле МН17
Мэр Москвы Сергей Собянин о сохранении ограничительных мер в столице
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
Лента новостейМолния