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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:24
https://ria.ru/20200528/1572129072.html
СК завел дело за фейк с призывом болеющим COVID-19 не звонить в скорую
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК завел дело за фейк с призывом болеющим COVID-19 не звонить в скорую

16:24 28.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о распространении фейка против жителя Нижегородской области, который в интернете призывал заболевших COVID-19 не звонить в скорую, "а то увезут и убьют", сообщил источник RT в правоохранительных органах.
"Из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией в Нижегородской области СК возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации... Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России Фахриддина Мирзомуратова", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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По данным следствия, житель Нижегородской области в конце апреля опубликовал в Instagram видеоролик, в котором призывал в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией не звонить в скорую, "а то всех вас увезут и убьют". В видео мужчина также утверждает, что "после того, как пациента увозят в больницу, ему "один укол делают — и всё, убивают".
По словам источника телеканала, в действиях Мирзомуратова усматриваются признаки преступления о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Телеканал RTInstagram, Inc.Нижегородская областьПроисшествия
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