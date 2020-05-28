СК завел дело за фейк с призывом болеющим COVID-19 не звонить в скорую

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о распространении фейка против жителя Нижегородской области, который в интернете призывал заболевших COVID-19 не звонить в скорую, "а то увезут и убьют", сообщил источник RT в правоохранительных органах.
"Из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией в Нижегородской области СК возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации... Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России Фахриддина Мирзомуратова", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
По данным следствия, житель Нижегородской области в конце апреля опубликовал в Instagram видеоролик, в котором призывал в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией не звонить в скорую, "а то всех вас увезут и убьют". В видео мужчина также утверждает, что "после того, как пациента увозят в больницу, ему "один укол делают — и всё, убивают".
По словам источника телеканала, в действиях Мирзомуратова усматриваются признаки преступления о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
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