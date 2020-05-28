ЕС не намерен отказываться от потребления газа в обозримом будущем

"В нашем наборе используемых энергоресурсов природный газ играет очень-очень большую роль, на него приходится более трети нашего энергопотребления. Мы будем полагаться на газ в обозримом будущем. У нас нет намерения отказываться от него в ближайшие 10 лет или в обозримом будущем. В обозримом будущем газ останется важным источником энергии для Евросоюза", - сказала она.