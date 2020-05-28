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2020-05-28T16:21
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ЕС не намерен отказываться от потребления газа в обозримом будущем
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РИА Новости

ЕС не намерен отказываться от потребления газа в обозримом будущем

16:21 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не планирует отказываться от использования природного газа ни в ближайшие 10 лет, ни вообще в обозримом будущем, сказала глава генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен в ходе онлайн-конференции Атлантического совета.
"В нашем наборе используемых энергоресурсов природный газ играет очень-очень большую роль, на него приходится более трети нашего энергопотребления. Мы будем полагаться на газ в обозримом будущем. У нас нет намерения отказываться от него в ближайшие 10 лет или в обозримом будущем. В обозримом будущем газ останется важным источником энергии для Евросоюза", - сказала она.
При этом у Еврокомиссии есть намерения стимулировать расширение использования в ЕС более "чистых" видов газов, в составе которых нет углерода, например, водорода. Как сказал ранее в четверг первый вице-президент ЕК Франц Тиммерманс, Евросоюз хочет сделать значительные инвестиции в использование водорода в энергетике в будущем.
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