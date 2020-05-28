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Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга
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РИА Новости

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга

16:16 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Гонконга и европейско-китайские отношения станут главной темой предстоящей в пятницу видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза, но принятия каких-либо решений не планируется, сообщил журналистам в четверг высокопоставленный представитель ЕС.
"Пройдут переговоры по Китаю, но каких-либо решений или выводов не будет", - сказал европейский представитель. По его словам, европейские министры обсудят, в частности, последние события вокруг Гонконга и возможную реакцию ЕС.
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Представитель ЕС сообщил также, что европейские дипломаты обсуждали эту тему с китайскими партнерами на различных уровнях и выразили свою обеспокоенность происходящим. "Мы посмотрим окончательное решение, как оно будет реализовываться, и будем действовать соответствующе", - добавил он.
Ранее в четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.
Законопроект уже вызвал недовольство активистов, в Гонконге вновь начались протестные действия.
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Источник: Британия и США хотят обсудить ситуацию в Гонконге в Совбезе ООН
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