Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга

Представитель ЕС сообщил также, что европейские дипломаты обсуждали эту тему с китайскими партнерами на различных уровнях и выразили свою обеспокоенность происходящим. "Мы посмотрим окончательное решение, как оно будет реализовываться, и будем действовать соответствующе", - добавил он.