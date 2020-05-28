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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:15
https://ria.ru/20200528/1572128455.html
В Пермском крае отделение больницы закрыли на карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермском крае отделение больницы закрыли на карантин

16:15 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Кардиологическое отделение Чусовской больницы Пермского края закрыто на карантин, коронавирус выявлен у одного из медработников, предварительно инфекция обнаружена еще у 22 человек, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"По предписанию Роспотребнадзора с 26 мая кардиологическое отделение Чусовской больницы закрыто на прием и выписку пациентов. Проводятся все необходимые мероприятия. У одного сотрудника отделения положительный результат на коронавирус", — говорится в сообщении.
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Также указано, что специалистами выявлены все люди, контактировавшие с заболевшим медиком, у 22 из них предварительно выявлен коронавирус, в том числе у трех сотрудников. "Положительные результаты есть у 22 человек, но пока они не подтверждены в референс-лаборатории", — проинформировали власти. Эти пациенты госпитализированы в перепрофилированные медицинские учреждения края: 14 человек увезли в больницу Лысьвенского городского округа, еще восемь – в пермские клиники. Общавшиеся с ними люди изолированы и находятся под медицинским наблюдением.
В краевой администрации добавили, что для сотрудников Чусовской больницы введен обязательный утренний фильтр с измерением температуры, медработники с признаками ОРВИ не допускаются на работу. Пациенты, нуждающиеся в кардиологической помощи, направляются из Чусового на лечение в кардиоотделения Лысьвенской больницы, больницы №4 в Перми и имени Вагнера в Березниках.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрированы 1539 случаев COVID-19, выздоровели 824 человека, 52 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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