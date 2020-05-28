В Пермском крае отделение больницы закрыли на карантин

Также указано, что специалистами выявлены все люди, контактировавшие с заболевшим медиком, у 22 из них предварительно выявлен коронавирус, в том числе у трех сотрудников. "Положительные результаты есть у 22 человек, но пока они не подтверждены в референс-лаборатории", — проинформировали власти. Эти пациенты госпитализированы в перепрофилированные медицинские учреждения края: 14 человек увезли в больницу Лысьвенского городского округа, еще восемь – в пермские клиники. Общавшиеся с ними люди изолированы и находятся под медицинским наблюдением.