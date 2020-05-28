В Пермском крае отделение больницы закрыли на карантин

ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Кардиологическое отделение Чусовской больницы Пермского края закрыто на карантин, коронавирус выявлен у одного из медработников, предварительно инфекция обнаружена еще у 22 человек, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"По предписанию Роспотребнадзора с 26 мая кардиологическое отделение Чусовской больницы закрыто на прием и выписку пациентов. Проводятся все необходимые мероприятия. У одного сотрудника отделения положительный результат на коронавирус", — говорится в сообщении.
Также указано, что специалистами выявлены все люди, контактировавшие с заболевшим медиком, у 22 из них предварительно выявлен коронавирус, в том числе у трех сотрудников. "Положительные результаты есть у 22 человек, но пока они не подтверждены в референс-лаборатории", — проинформировали власти. Эти пациенты госпитализированы в перепрофилированные медицинские учреждения края: 14 человек увезли в больницу Лысьвенского городского округа, еще восемь – в пермские клиники. Общавшиеся с ними люди изолированы и находятся под медицинским наблюдением.
В краевой администрации добавили, что для сотрудников Чусовской больницы введен обязательный утренний фильтр с измерением температуры, медработники с признаками ОРВИ не допускаются на работу. Пациенты, нуждающиеся в кардиологической помощи, направляются из Чусового на лечение в кардиоотделения Лысьвенской больницы, больницы №4 в Перми и имени Вагнера в Березниках.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрированы 1539 случаев COVID-19, выздоровели 824 человека, 52 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.