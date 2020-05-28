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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-28T16:15
https://ria.ru/20200528/1572128423.html
Alibaba представила лучшие практики для бизнеса в период COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/40/1530774099_0:109:3253:1939_1036x0_80_0_0_380e94eac86acdb69bb40c9dce220092.jpg
РИА Новости

Alibaba представила лучшие практики для бизнеса в период COVID-19

16:15 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Под эгидой секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 28 мая прошел вебинар, организованный платформой SCOLAR Network и Alibaba Global Initiatives (подразделение корпорации Alibaba Group) на тему "Цифровые действия для предпринимателей в эпоху COVID-19".
Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в ходе приветственной речи в адрес участников вебинара констатировал, что в настоящее время экономики всех стран, участвующих в организации, переживают тяжёлые времена. Вирус подорвал бизнес-процессы, остановил производства, нарушил цепочки поставок и серьезно изменил потребительские привычки. В этот сложный период необходимы грамотные решения, соответствующая адаптация и поиск новых бизнес-моделей.
Главным спикером вебинара выступил Брайан Вонг, глава Alibaba Global Initiatives, вице-президент Alibaba Group – топ-менеджер с более чем 20-летним опытом работы в электронной коммерции и цифровых медиа в Юго-Восточной Азии, Индии, США и Европе. Он возглавляет работы корпорации Alibaba Group по созданию программ для правительств, компаний и предпринимателей, которые направлены, в основном, на демонстрацию того, как электронная коммерция продвигает инклюзивное развитие на развивающихся рынках. В ходе 40-минутного выступления он представил наиболее актуальные практики для малого и среднего бизнеса, указал на проблематику, с которой сталкиваются крупные компании и правительства в период пандемии COVID-19. Предложил ряд решений для восстановления бизнеса на текущий и постэпидемический период.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
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Участники вебинара смогли задать Брайану Вонгу вопросы и получить ответы, основанные на реальных примерах и практических решениях. Результаты мероприятия подвёл исполнительный секретарь делового совета ШОС Сергей Канавский, который указал, что в это сложное время необходимо действовать слаженно и грамотно, стремиться к сотрудничеству и взаимной поддержке – это залог скорейшего восстановления бизнеса и экономики.
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Россия-Китай: ГлавноеAlibaba GroupКитай
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