Alibaba представила лучшие практики для бизнеса в период COVID-19

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в ходе приветственной речи в адрес участников вебинара констатировал, что в настоящее время экономики всех стран, участвующих в организации, переживают тяжёлые времена. Вирус подорвал бизнес-процессы, остановил производства, нарушил цепочки поставок и серьезно изменил потребительские привычки. В этот сложный период необходимы грамотные решения, соответствующая адаптация и поиск новых бизнес-моделей.

Главным спикером вебинара выступил Брайан Вонг, глава Alibaba Global Initiatives, вице-президент Alibaba Group – топ-менеджер с более чем 20-летним опытом работы в электронной коммерции и цифровых медиа в Юго-Восточной Азии, Индии, США и Европе. Он возглавляет работы корпорации Alibaba Group по созданию программ для правительств, компаний и предпринимателей, которые направлены, в основном, на демонстрацию того, как электронная коммерция продвигает инклюзивное развитие на развивающихся рынках. В ходе 40-минутного выступления он представил наиболее актуальные практики для малого и среднего бизнеса, указал на проблематику, с которой сталкиваются крупные компании и правительства в период пандемии COVID-19. Предложил ряд решений для восстановления бизнеса на текущий и постэпидемический период.