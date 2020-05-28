Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:12
https://ria.ru/20200528/1572128178.html
Более 630 тысяч жителей Петербурга обследовали на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

Более 630 тысяч жителей Петербурга обследовали на коронавирус

16:12 28.05.2020
204
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Более 630 тысяч жителей Петербурга обследованы на коронавирус с 1 марта, сообщает пресс-служба администрации губернатора в четверг.
"На сегодняшний день выздоровело 4 783 человека (сегодня 325), заболело всего 14 846 петербуржцев (сегодня 383). Охват тестированием составил 316,05 тестов на 100 тысяч населения… С 1 марта на COVID-19 обследовано 631 749 человек", - говорится в сообщении.
При этом индекс самоизоляции в Петербурге составляет в среднем 1,8, информируют городские власти.
В рамках социальной поддержки неработающих жителей Петербурга старше 65 лет, для которых самоизоляция на фоне распространения коронавируса является обязательной, эта категория граждан получила единовременные выплаты из расчета 2 тысячи рублей на человека. Ранее почти 1,8 миллиона петербуржцев получили по 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Как отмечает администрация Петербурга, в июне, на месяц раньше установленного срока, начнутся выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных семей.
"Жители города смогут получать различного рода выплаты, всего более 20, в том числе детские пособия, без заявлений и подтверждающих документов", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Беглов в четверг принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Невский проспект в Санкт-Петербурге
В Петербурге смягчат ограничения из-за коронавируса с 1 июня
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Петербургские власти назвали сроки смягчения ограничений по COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 14,8 тысячи
Санкт-Петербург
В Петербурге более трех тысяч медиков заразились коронавирусом
Медицинские работники
В России за сутки умерли 174 пациента с COVID-19
Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
В Петербурге около 60 процентов пациентов с COVID-19 лечатся дома
Русский Музей в Санкт-Петербурге закрыт по распоряжению Министерства культуры РФ в связи с опасностью распространения коронавируса
Русский музей не намерен сокращать пожилых смотрителей залов
Объявление о закрытии кинотеатра
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили
Врач рассказал о длительности стационарного этапа лечения коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Ленинградской области рассказали о выявленных очагах коронавируса
Лондон
Джонсон подтвердил смягчение карантина в Великобритании с июня
Париж
Во Франции снимут запрет на перемещения
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Денис Проценко
Проценко оценил действия Москвы по борьбе с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
Лента новостейМолния