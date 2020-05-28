Более 630 тысяч жителей Петербурга обследовали на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Более 630 тысяч жителей Более 630 тысяч жителей Петербурга обследованы на коронавирус с 1 марта, сообщает пресс-служба администрации губернатора в четверг.

"На сегодняшний день выздоровело 4 783 человека (сегодня 325), заболело всего 14 846 петербуржцев (сегодня 383). Охват тестированием составил 316,05 тестов на 100 тысяч населения… С 1 марта на COVID-19 обследовано 631 749 человек", - говорится в сообщении.

При этом индекс самоизоляции в Петербурге составляет в среднем 1,8, информируют городские власти.

В рамках социальной поддержки неработающих жителей Петербурга старше 65 лет, для которых самоизоляция на фоне распространения коронавируса является обязательной, эта категория граждан получила единовременные выплаты из расчета 2 тысячи рублей на человека. Ранее почти 1,8 миллиона петербуржцев получили по 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

Как отмечает администрация Петербурга, в июне, на месяц раньше установленного срока, начнутся выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных семей.

"Жители города смогут получать различного рода выплаты, всего более 20, в том числе детские пособия, без заявлений и подтверждающих документов", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении.

Беглов в четверг принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса.