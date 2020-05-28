В кинотеатрах рассказали, подорожают ли билеты после открытия

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Кинотеатры после открытия не станут повышать цены на билеты. Об этом рассказала каналу Кинотеатры после открытия не станут повышать цены на билеты. Об этом рассказала каналу "360" старший менеджер по маркетинговым коммуникациям сети кинотеатров Mori cinema Лиля Глазунова.

Она отметила, что большая часть зрителей пока не понимает, как можно смотреть фильм на большом экране в масках и перчатках, да еще и далеко друг от друга.

"Многие просто этого не могут воспринять. Поэтому какое тут подорожание билетов?" — добавила Глазунова.

Что делать со зрителями, которые придут на сеанс без собственных масок и перчаток, пока в сети не решили. Выдавать их бесплатно нет возможности из-за больших убытков, вероятно, их будут продавать на кассе или в баре.

Кинотеатры вовсю готовятся возобновить свою работу: приобрели инфракрасные лампы, установили санитайзеры, закупили маски и перчатки. Зрителей планируют привлекать акциями и показом любимых фильмов, так как премьер не стоит ждать до конца лета.

"Мы же самые последние, на третьем этапе снятия ограничений. Сейчас начинается второй этап. Мы очень надеемся, что к концу июня мы начнем работать", — подытожила Глазунова.

Роспотребнадзор и Министерство культуры уже разработали рекомендации для посещения кинотеатров. В частности, зрители должны находиться в гигиенических масках и соблюдать дистанцию в полтора метра. Кинобары продолжат работать, но продажа будет осуществляться через вендинговые машины.