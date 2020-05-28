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2020-05-28T16:06
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Дело о смерти афроамериканца в Миннеаполисе объявили особо важным
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РИА Новости

Дело о смерти афроамериканца в Миннеаполисе объявили особо важным

16:06 28.05.2020
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© REUTERS / Eric MillerПротест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
© REUTERS / Eric Miller
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство юстиции США объявило дело о смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, скончавшегося после жесткого обращения полиции, делом особой важности.
"Министерство юстиции присвоило расследованию приоритетную важность и поручило его опытным прокурорам и следователям ФБР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минюста.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
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Сообщается, что расследование позволит установить, нарушали ли действия офицеров полиции федеральный закон.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
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ФБРДональд ТрампМинистерство юстиции СШАМиннеаполисСШАВ мире
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