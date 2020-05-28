Дело о смерти афроамериканца в Миннеаполисе объявили особо важным

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство юстиции США объявило дело о смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, скончавшегося после жесткого обращения полиции, делом особой важности.
Сообщается, что расследование позволит установить, нарушали ли действия офицеров полиции федеральный закон.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.