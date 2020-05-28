Генсек ООН призвал принять коллективные шаги по борьбе с коронавирусом

ООН, 28 мая – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш предрек человечеству немыслимый ущерб и страдания в случае, если страны немедленно не предпримут надлежащих действий.

Генсек принимает участие в мероприятии высокого уровня, посвященном финансированию развития в эпоху COVID-19 и после.

"Если мы не примем меры сейчас, пандемия COVID-19 вызовет невообразимую разруху и страдания во всем мире. Голод исторических масштабов", - сказал Гутерреш.

По его словам, если шаги не будут предприняты, еще 60 миллионов человек окажутся в крайней нищете, до половины мировой рабочей силы (1,6 миллиарда человек) - без средств к существованию.

По подсчетам ООН , в случае отсутствия необходимых шагов, пандемия может сократить глобальную экономику в течение следующих двух лет почти на 8,5 триллионов долларов, что ввергнет к крайнюю нищету уже в этом году 34,3 миллиона человек и, возможно, еще 130 миллионов человек в течение этого десятилетия.

"Мы должны избежать этого. Сегодня мы просим принять незамедлительные коллективные шаги в шести критически важных областях", - отметил Гутерреш.

Как пояснил генсек, в этих областях нужны шаги по мобилизации финансирования, необходимого для борьбы с пандемией и восстановления от нее. В частности необходимы шаги в таких сферах, как: расширение ликвидности в мировой экономике, решении проблем уязвимости, связанной с долгами, пресечение незаконных финансовых потоков, увеличение внешнего финансирования для инклюзивного роста и создания рабочих мест; разработка стратегии для стран с целью их лучшего восстановления, достижения целей устойчивого развития, а также решение проблемы изменения климата и восстановления баланса между экономикой и природой.