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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:05
https://ria.ru/20200528/1572127744.html
Генсек ООН призвал принять коллективные шаги по борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170912_0:65:3047:1779_1036x0_80_0_0_db0dcfbb435034ed64b61f2319496f44.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал принять коллективные шаги по борьбе с коронавирусом

16:05 28.05.2020
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 28 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предрек человечеству немыслимый ущерб и страдания в случае, если страны немедленно не предпримут надлежащих действий.
Генсек принимает участие в мероприятии высокого уровня, посвященном финансированию развития в эпоху COVID-19 и после.
"Если мы не примем меры сейчас, пандемия COVID-19 вызовет невообразимую разруху и страдания во всем мире. Голод исторических масштабов", - сказал Гутерреш.
По его словам, если шаги не будут предприняты, еще 60 миллионов человек окажутся в крайней нищете, до половины мировой рабочей силы (1,6 миллиарда человек) - без средств к существованию.
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По подсчетам ООН, в случае отсутствия необходимых шагов, пандемия может сократить глобальную экономику в течение следующих двух лет почти на 8,5 триллионов долларов, что ввергнет к крайнюю нищету уже в этом году 34,3 миллиона человек и, возможно, еще 130 миллионов человек в течение этого десятилетия.
"Мы должны избежать этого. Сегодня мы просим принять незамедлительные коллективные шаги в шести критически важных областях", - отметил Гутерреш.
Как пояснил генсек, в этих областях нужны шаги по мобилизации финансирования, необходимого для борьбы с пандемией и восстановления от нее. В частности необходимы шаги в таких сферах, как: расширение ликвидности в мировой экономике, решении проблем уязвимости, связанной с долгами, пресечение незаконных финансовых потоков, увеличение внешнего финансирования для инклюзивного роста и создания рабочих мест; разработка стратегии для стран с целью их лучшего восстановления, достижения целей устойчивого развития, а также решение проблемы изменения климата и восстановления баланса между экономикой и природой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыООНВ мире
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