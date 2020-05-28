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2020-05-28T16:02
https://ria.ru/20200528/1572127486.html
Данкверт призвал принять закон об идентификации домашних животных
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РИА Новости

Данкверт призвал принять закон об идентификации домашних животных

16:02 28.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГлава Россельхознадзора Сергей Данкверт
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал парламентариев принять закон об идентификации домашних животных.
"Мы вводим ответственное обращение с животными, но не вводим идентификацию и прослеживаемость животных.  Думаю, что законодательно надо доделать эти вопросы", - сказал чиновник, выступая в четверг на совещании аграрного комитета Совфеда.
Он отметил, что в любой цивилизованной стране если животное приносит потомство, то владелец "должен отчитаться перед ветеринарами о судьбе каждого и чипировать весь приплод".
Кроме того, нужно решить вопрос по животным, которые стали беспризорными, полагает он. "До сих пор не решен вопрос ответственности (бывших владельцев) за бездомных животных, тогда как в европейских странах за это предусмотрены серьёзные штрафы", - сказал Данкверт.
Глава Россельхознадзора отметил, что особую актуальность ситуация с отслеживанием животных приобретает в условиях пандемии коронавируса, напомнив, что в России "был выявлен первый случай носительства COVID-19 у кошки".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
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