Данкверт призвал принять закон об идентификации домашних животных

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал парламентариев принять закон об идентификации домашних животных.

"Мы вводим ответственное обращение с животными, но не вводим идентификацию и прослеживаемость животных. Думаю, что законодательно надо доделать эти вопросы", - сказал чиновник, выступая в четверг на совещании аграрного комитета Совфеда.

Он отметил, что в любой цивилизованной стране если животное приносит потомство, то владелец "должен отчитаться перед ветеринарами о судьбе каждого и чипировать весь приплод".

Кроме того, нужно решить вопрос по животным, которые стали беспризорными, полагает он. "До сих пор не решен вопрос ответственности (бывших владельцев) за бездомных животных, тогда как в европейских странах за это предусмотрены серьёзные штрафы", - сказал Данкверт.

Глава Россельхознадзора отметил, что особую актуальность ситуация с отслеживанием животных приобретает в условиях пандемии коронавируса, напомнив, что в России "был выявлен первый случай носительства COVID-19 у кошки".