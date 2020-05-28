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Австралийские производители яблок и груш хотят отсудить бренд "Леди Крым"
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РИА Новости

Австралийские производители яблок и груш хотят отсудить бренд "Леди Крым"

16:00 28.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСбор яблок в Крыму
Сбор яблок в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сбор яблок в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Компания Apple and Pear Australian Limited (APAL), объединяющая австралийских производителей яблок и груш, просит российский Суд по интеллектуальным правам (СИП) прекратить правовую охрану в России товарного знака "Леди Крым", принадлежащего АО "Крымская фруктовая компания".
Как следует из опубликованного определения суда, APAL оспаривает решение Роспатента от 17 февраля 2020 года, которым ведомство отклонило возражения австралийской компании на регистрацию этого бренда.
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Спорный товарный знак представляет собой стилизованное розовое сердечко с нанесенной на нем надписью "Леди Крым". Крымская фруктовая компания зарегистрировала бренд в 2019 году для десяти классов товаров и услуг. Действие знака распространяется, в частности, на фрукты и различную продукцию из них.
Между тем, APAL принадлежит бренд Pink Lady, охраняемый более чем в 100 странах, сообщает сайт компании. Там же говорится, что APAL - национальный отраслевой орган для производителей яблок и груш, контролирующий сбыт этих фруктов внутри страны и за рубежом.
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Крымская фруктовая компания находится в Красногвардейском районе, что в центральной части полуострова, и выращивает яблоки, груши, черешню, вишню, землянику.
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)АвстралияРеспублика КрымЭкономика
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