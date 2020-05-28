Австралийские производители яблок и груш хотят отсудить бренд "Леди Крым"

Между тем, APAL принадлежит бренд Pink Lady, охраняемый более чем в 100 странах, сообщает сайт компании. Там же говорится, что APAL - национальный отраслевой орган для производителей яблок и груш, контролирующий сбыт этих фруктов внутри страны и за рубежом.