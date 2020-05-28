Проценко оценил действия Москвы по борьбе с COVID-19

"Если вы помните, Москва начала готовиться к появлению COVID заблаговременно. Это были и медицинские патрули в аэропортах, это было перепрофилирование больниц, это были специальные обучающие программы для врачей. Я думаю, что во многом этот комплекс мероприятий и позволил нам добиться глобального снижения летальности", - сказал Проценко отвечая на вопрос, почему в Москве низкий уровень летальности.