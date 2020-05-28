Проценко оценил действия Москвы по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Принимаемые Москвой меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса, позволили добиться глобального снижения летальности, а подробные данные патологоанатомического исследования погибших больных с COVID-19 позволили по-другому взглянуть на многие проблемы, сообщил РИА Новости главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Если вы помните, Москва начала готовиться к появлению COVID заблаговременно. Это были и медицинские патрули в аэропортах, это было перепрофилирование больниц, это были специальные обучающие программы для врачей. Я думаю, что во многом этот комплекс мероприятий и позволил нам добиться глобального снижения летальности", - сказал Проценко отвечая на вопрос, почему в Москве низкий уровень летальности.
Врач отметил, что все умершие с диагнозом коронавирус проходят обязательное патологоанатомическое исследование, которое позволяет детально разобраться в реальных причинах смерти пациента и ответить на главный вопрос - пациент умер от COVID-19 или с COVID.
"У нас были и есть пациенты с нетравматическими кровоизлияниями в головной мозг больших объемов, при этом причиной повреждения центральной нервной системы являются не тромбы и тромбозы, а кровоизлияния, и у пациентов с группой риска развития кровоизлияний совершенно очевидно, что небольшое по объему поражение легочной ткани и запредельное поражение головного мозга позволяет причиной смерти назвать не COVID, а именно нетравматическое кровоизлияние", - пояснил врач.
Проценко отметил, что данные после вскрытия позволили совершенно иначе взглянуть на многие проблемы, например, на проблему тромбоза у пациентов с коронавирусом. По его словам, стандартные подходы, стандартные дозировки лекарственных препаратов по профилактике образования тромбов оказались недостаточными, и данные исследований позволили перейти с дозировок профилактических на лечебные.
"Это привело к потрясающим результатам, к уменьшению частоты фатальных тромбозов и тромбоэмболии легочных артерий, которые являлись причиной смерти пациентов с коронавирусом", - отметил Проценко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф