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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:58
https://ria.ru/20200528/1572127146.html
Проценко оценил действия Москвы по борьбе с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1dd178f46f4eee29ed1706fbc8cb76f8.jpg
РИА Новости

Проценко оценил действия Москвы по борьбе с COVID-19

15:58 28.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Денис Проценко. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Принимаемые Москвой меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса, позволили добиться глобального снижения летальности, а подробные данные патологоанатомического исследования погибших больных с COVID-19 позволили по-другому взглянуть на многие проблемы, сообщил РИА Новости главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Ранее департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в апреле 2020 года. Согласно данным ведомства, летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% до 2,8%, что ниже, чем в Нью-Йорке (10%) и Лондоне (23%).
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"Если вы помните, Москва начала готовиться к появлению COVID заблаговременно. Это были и медицинские патрули в аэропортах, это было перепрофилирование больниц, это были специальные обучающие программы для врачей. Я думаю, что во многом этот комплекс мероприятий и позволил нам добиться глобального снижения летальности", - сказал Проценко отвечая на вопрос, почему в Москве низкий уровень летальности.
Врач отметил, что все умершие с диагнозом коронавирус проходят обязательное патологоанатомическое исследование, которое позволяет детально разобраться в реальных причинах смерти пациента и ответить на главный вопрос - пациент умер от COVID-19 или с COVID.
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"У нас были и есть пациенты с нетравматическими кровоизлияниями в головной мозг больших объемов, при этом причиной повреждения центральной нервной системы являются не тромбы и тромбозы, а кровоизлияния, и у пациентов с группой риска развития кровоизлияний совершенно очевидно, что небольшое по объему поражение легочной ткани и запредельное поражение головного мозга позволяет причиной смерти назвать не COVID, а именно нетравматическое кровоизлияние", - пояснил врач.
Проценко отметил, что данные после вскрытия позволили совершенно иначе взглянуть на многие проблемы, например, на проблему тромбоза у пациентов с коронавирусом. По его словам, стандартные подходы, стандартные дозировки лекарственных препаратов по профилактике образования тромбов оказались недостаточными, и данные исследований позволили перейти с дозировок профилактических на лечебные.
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"Это привело к потрясающим результатам, к уменьшению частоты фатальных тромбозов и тромбоэмболии легочных артерий, которые являлись причиной смерти пациентов с коронавирусом", - отметил Проценко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваНью-Йорк (город)ЛондонОбщество
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