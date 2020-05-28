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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-28T15:57
https://ria.ru/20200528/1572127049.html
Липецкая область будет участвовать в конкурсе благоустройства городов
https://cdn23.img.ria.ru/images/106332/71/1063327111_0:39:787:481_1036x0_80_0_0_0f2c992d4fd5deb91e3f91da5b170fe3.jpg
РИА Новости

Липецкая область будет участвовать в конкурсе благоустройства городов

15:57 28.05.2020
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© Фото : Е.Н. ВиноградовСквер на проспекте Мира в Липецке
Сквер на проспекте Мира в Липецке
© Фото : Е.Н. Виноградов
ЛИПЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Липецкая область представит проекты благоустройства городов Грязи, Усмань, Задонский и Лебедянь на четвертом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что при разработке проектов были учтены пожелания их жителей. Проекты Липецкой области будут представлены в двух номинациях "Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч  человек включительно" и  "Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно".
Во всех четырех городах, по пожеланию их жителей будут созданы велосипедные и пешеходные маршруты, смотровые площадки, площадки для экстремальных видов спорта, зоны фудкорта, детские игровые зоны, природные лабиринты, сенсорные сады для детей и пирсы для рыбаков на городских набережных.
"Мы проводим много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, стараясь сделать жизнь людей лучше. Хотим, чтобы наши города выглядели чисто, красиво и уютно",- сказал глава администрации Липецкой области.
Оцениваться проекты будут по пяти ключевым критериям: степень и разнообразие форм участия граждан, качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации.
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Губернатор выразил уверенность, что проекты Липецкой области обратят на себя внимание конкурсного жюри и получат гранты на свою реализацию. Как это уже было ранее, когда федеральные гранты получили Данков, Елец и Чаплыгин. В Данкове была построена набережная, в Ельце реконструированы два сквера имени И.А. Бунина и имени М.С. Соломенцева, а в Чаплыгине площадь Советская.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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