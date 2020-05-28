Липецкая область будет участвовать в конкурсе благоустройства городов

ЛИПЕЦК, 28 мая – РИА Новости. представит проекты благоустройства городов Грязи, Усмань, Задонский и Лебедянь на четвертом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил РИА Новости глава региона Липецкая область представит проекты благоустройства городов Грязи, Усмань, Задонский и Лебедянь на четвертом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов

Он уточнил, что при разработке проектов были учтены пожелания их жителей. Проекты Липецкой области будут представлены в двух номинациях "Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно" и "Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно".

Во всех четырех городах, по пожеланию их жителей будут созданы велосипедные и пешеходные маршруты, смотровые площадки, площадки для экстремальных видов спорта, зоны фудкорта, детские игровые зоны, природные лабиринты, сенсорные сады для детей и пирсы для рыбаков на городских набережных.

"Мы проводим много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, стараясь сделать жизнь людей лучше. Хотим, чтобы наши города выглядели чисто, красиво и уютно",- сказал глава администрации Липецкой области.

Оцениваться проекты будут по пяти ключевым критериям: степень и разнообразие форм участия граждан, качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации.