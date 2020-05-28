Лавров и глава МИД Японии подтвердили готовность к политическому диалогу

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора подтвердили готовность Москвы и Токио развивать политический диалог на всех уровнях, заявили в четверг в российском МИД.
"Подтверждена обоюдная готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации, укреплению договорно-правовой базы. С российской стороны подчеркнута принципиальная важность ускорения работы по формированию мер доверия в сфере безопасности и сближению позиций в международных делах для придания нового качества двусторонним отношениям", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.