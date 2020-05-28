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2020-05-28T15:54
https://ria.ru/20200528/1572126824.html
Лавров и глава МИД Японии подтвердили готовность к политическому диалогу
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РИА Новости

Лавров и глава МИД Японии подтвердили готовность к политическому диалогу

15:54 28.05.2020
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© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
© РИА Новости / МИД РФ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора подтвердили готовность Москвы и Токио развивать политический диалог на всех уровнях, заявили в четверг в российском МИД.
"Подтверждена обоюдная готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации, укреплению договорно-правовой базы. С российской стороны подчеркнута принципиальная важность ускорения работы по формированию мер доверия в сфере безопасности и сближению позиций в международных делах для придания нового качества двусторонним отношениям", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.
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РоссияТосимицу МотэгиСергей ЛавровЯпонияВ мире
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