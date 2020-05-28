В Чехове завели дело после конфликта молодежи с полицией

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти после инцидента в Чехове, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что 25 мая в дежурную часть поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе возле жилого дома в Чехове. На месте полицейские увидели пять молодых людей, затем к ним присоединились порядка 20 человек, которые были пьяны и вели себя агрессивно. Они отказались предъявить документы сотрудникам МВД и стали нецензурно их оскорблять. Кроме того, несколько человек ударили полицейского по лицу.
"Следователем следственного отдела по Чехову ГСУ СК России по Московской области по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти (статья 318 УК РФ и статья 319 УК РФ)", - сказала Врадий.
Следователи устанавливают личности молодых людей. Известно, что все участники конфликта - жители Чехова и Москвы, говорится в релизе.