В России число ДТП сократилось на 40%

"Что касается пандемии, конечно же, она очень здорово повлияла на ситуацию с аварийностью. В апреле мы отметили снижение количества ДТП и раненых в них людей на 40%. Количество погибших при этом сократилось на 23%", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной проведению кампании по обучению детей безопасному поведению на дорогах.