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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:51
https://ria.ru/20200528/1572126636.html
В России число ДТП сократилось на 40%
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571799523_0:254:3072:1982_1036x0_80_0_0_c041eb42f28e69e269f00acf3774452c.jpg
РИА Новости

В России число ДТП сократилось на 40%

15:51 28.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили едут по дороге
Автомобили едут по дороге
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Автомобили едут по дороге. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество ДТП и пострадавших в них граждан в России уменьшилось на 40% в апреле этого года в связи с ограничительными мерами по коронавирусу, заявил замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин.
"Что касается пандемии, конечно же, она очень здорово повлияла на ситуацию с аварийностью. В апреле мы отметили снижение количества ДТП и раненых в них людей на 40%. Количество погибших при этом сократилось на 23%", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной проведению кампании по обучению детей безопасному поведению на дорогах.
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Говоря о детской смертности, ГИБДД также фиксирует снижение - до 50%, в некоторых регионах эти показатели выше. По словам Понарьина, на статистике сказалась домашняя изоляция, из-за которой сократились пешеходные потоки и пассажирские перевозки детей.
"Аналогичную картину мы наблюдаем и в мае. Цифры скромнее, чем в апреле, но снижение достаточно приличное. Соответственно, наша ближайшая задача - сохранить этот тренд в постпандемийный период", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГИБДД МВД РФОбщество
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