В России число ДТП сократилось на 40%

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество ДТП и пострадавших в них граждан в России уменьшилось на 40% в апреле этого года в связи с ограничительными мерами по коронавирусу, заявил замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин.
"Что касается пандемии, конечно же, она очень здорово повлияла на ситуацию с аварийностью. В апреле мы отметили снижение количества ДТП и раненых в них людей на 40%. Количество погибших при этом сократилось на 23%", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной проведению кампании по обучению детей безопасному поведению на дорогах.
Говоря о детской смертности, ГИБДД также фиксирует снижение - до 50%, в некоторых регионах эти показатели выше. По словам Понарьина, на статистике сказалась домашняя изоляция, из-за которой сократились пешеходные потоки и пассажирские перевозки детей.
"Аналогичную картину мы наблюдаем и в мае. Цифры скромнее, чем в апреле, но снижение достаточно приличное. Соответственно, наша ближайшая задача - сохранить этот тренд в постпандемийный период", - добавил он.
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