Эксперт: вакцину от коронавируса надо исследовать хотя бы полтора года

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испытывать вакцину от коронавируса следует хотя бы 1,5 года, так как сейчас мало что известно о взаимодействии вируса с иммунной системой человека, а вакцина должна быть безопасна для всех людей, и здоровых, и больных, заявила РИА Новости директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. Испытывать вакцину от коронавируса следует хотя бы 1,5 года, так как сейчас мало что известно о взаимодействии вируса с иммунной системой человека, а вакцина должна быть безопасна для всех людей, и здоровых, и больных, заявила РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ

Она отметила, что для массового использования вакцины необходимо убедиться в ее безопасности, в нормальных условиях клинические испытания длятся долго, до пяти лет.

"Но в данном случае хотя бы 1,5 года, но отдаленные последствия нужно отследить на выборке определенной. Сначала на здоровых людях безопасность, а потом, значит, на более обширной когорте - эффективность", - сказала Попович.

Она уточнила, что COVID-19 - коварный вирус, поэтому китайцы и американцы говорят о возможном начале вакцинации в лучшем случае к началу следующего года. Рассчитывать на то, что в России будет готовая вакцина к ноябрю, очень легкомысленно, считает эксперт.

По ее словам, коронавирус обращается непосредственно к иммунной системе человека, сначала гасит ее, а затем вызывает очень сильную реакцию, так называемый цитокиновый шторм или серьезное воспаление самых разных органов. Любая вакцина содержит в себе "кусочек вируса", на который должна реагировать иммунная система, но пока не очень понятно, каковы последствия взаимодействия вируса с каждой иммунной системой человека.

"Поэтому, когда мы говорим о вакцине, она одинаково безопасна должна быть для всех: и для здоровых, и для хронически больных, и так далее. А здесь непонятно, как будет действовать этот антиген, поэтому нужно набирать очень большое количество данных,... чтобы можно было населению безопасно предлагать эту вакцину", - уточнила Попович.

Говоря о том, когда может начаться следующая волна коронавируса, эксперт отметила, что респираторные инфекции обычно имеют пики в осенне-весенний период, так как вирус лучше выживает во влажной, прохладной среде. В России, по ее мнению, следующая волна может прийтись на октябрь-ноябрь, особенно после жаркого лета.