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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:51
https://ria.ru/20200528/1572126572.html
Эксперт: вакцину от коронавируса надо исследовать хотя бы полтора года
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

Эксперт: вакцину от коронавируса надо исследовать хотя бы полтора года

15:51 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории готовит препарат для исследования
Сотрудник лаборатории готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории готовит препарат для исследования. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Испытывать вакцину от коронавируса следует хотя бы 1,5 года, так как сейчас мало что известно о взаимодействии вируса с иммунной системой человека, а вакцина должна быть безопасна для всех людей, и здоровых, и больных, заявила РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Она отметила, что для массового использования вакцины необходимо убедиться в ее безопасности, в нормальных условиях клинические испытания длятся долго, до пяти лет.
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"Но в данном случае хотя бы 1,5 года, но отдаленные последствия нужно отследить на выборке определенной. Сначала на здоровых людях безопасность, а потом, значит, на более обширной когорте - эффективность", - сказала Попович.
Она уточнила, что COVID-19 - коварный вирус, поэтому китайцы и американцы говорят о возможном начале вакцинации в лучшем случае к началу следующего года. Рассчитывать на то, что в России будет готовая вакцина к ноябрю, очень легкомысленно, считает эксперт.
По ее словам, коронавирус обращается непосредственно к иммунной системе человека, сначала гасит ее, а затем вызывает очень сильную реакцию, так называемый цитокиновый шторм или серьезное воспаление самых разных органов. Любая вакцина содержит в себе "кусочек вируса", на который должна реагировать иммунная система, но пока не очень понятно, каковы последствия взаимодействия вируса с каждой иммунной системой человека.
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"Поэтому, когда мы говорим о вакцине, она одинаково безопасна должна быть для всех: и для здоровых, и для хронически больных, и так далее. А здесь непонятно, как будет действовать этот антиген, поэтому нужно набирать очень большое количество данных,... чтобы можно было населению безопасно предлагать эту вакцину", - уточнила Попович.
Говоря о том, когда может начаться следующая волна коронавируса, эксперт отметила, что респираторные инфекции обычно имеют пики в осенне-весенний период, так как вирус лучше выживает во влажной, прохладной среде. В России, по ее мнению, следующая волна может прийтись на октябрь-ноябрь, особенно после жаркого лета.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛариса ПоповичЗдоровье - Общество
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