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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:28
https://ria.ru/20200528/1572126476.html
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571312484_0:296:2836:1891_1036x0_80_0_0_0f12315df4aff7be0526ce412ef8c53c.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

15:48 28.05.2020 (обновлено: 17:28 28.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На улице нужно ходить в маске и перчатках, потому что соблюдать социальную дистанцию не всегда возможно, рассказали порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
Так, может быть затруднительно избежать контакта с людьми на пешеходных переходах или остановках. При этом в ведомстве подчеркнули, что надевать и снимать средства защиты несколько раз за прогулку нельзя.
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"Таким образом можно легко перенести инфекцию с них на кожные покровы", — отметили специалисты.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении масочного режима. С 1 июня во время прогулок и занятий спортом жители столицы будут обязаны использовать средства защиты. Ранее надевать маски и перчатки требовалось только в общественных местах и транспорте.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более пяти с половиной миллионов человек, свыше 350 тысяч умерли. В России число случаев заражения достигло 379 тысяч, более четырех тысяч человек скончались, свыше 150 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Видимо упали продажи масок, некоторые умники в одной одноразовой маске по месяцу ходят.
28 мая, 16:18
Alexb82 Alexb82
5760106
Маска защищает окружающих от Вас, а не тебя от всех!!
28 мая, 16:14
Максим Буланов
35400015
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