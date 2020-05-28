В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На улице нужно ходить в маске и перчатках, потому что соблюдать социальную дистанцию не всегда возможно, рассказали порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
Так, может быть затруднительно избежать контакта с людьми на пешеходных переходах или остановках. При этом в ведомстве подчеркнули, что надевать и снимать средства защиты несколько раз за прогулку нельзя.
"Таким образом можно легко перенести инфекцию с них на кожные покровы", — отметили специалисты.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении масочного режима. С 1 июня во время прогулок и занятий спортом жители столицы будут обязаны использовать средства защиты. Ранее надевать маски и перчатки требовалось только в общественных местах и транспорте.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более пяти с половиной миллионов человек, свыше 350 тысяч умерли. В России число случаев заражения достигло 379 тысяч, более четырех тысяч человек скончались, свыше 150 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.