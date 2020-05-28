В Курской области число умерших с COVID-19 достигло десяти

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Жительница Курской области возрастом 61 год стала 10-й скончавшейся пациенткой с COVID-19 в регионе, сообщила администрация области.
"По данным управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 10 человек (+1, умерла женщина, 61 год), причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 2787 заболевших, из них почти 1,2 тысячи пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф