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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:47
https://ria.ru/20200528/1572126364.html
В Курской области число умерших с COVID-19 достигло десяти
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Курской области число умерших с COVID-19 достигло десяти

15:47 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Жительница Курской области возрастом 61 год стала 10-й скончавшейся пациенткой с COVID-19 в регионе, сообщила администрация области.
"По данным управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 10 человек (+1, умерла женщина, 61 год), причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 2787 заболевших, из них почти 1,2 тысячи пациентов выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Курская областьОбщество
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