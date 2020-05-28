В Минпросвещения призвали напомнить детям о ПДД

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ просит родителей напомнить детям о правилах дорожного движения, поскольку после снятия ограничений на прогулки, введенных для профилактики коронавируса, повысятся риски, связанные с неправильным поведением на проезжей части, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ Лариса Фальковская.
"По мере снятия ограничительных всех этих мер и запретов, связанных с прогулками, с выходом на улицу, повышаются риски, как раз связанные с неправильным поведением, в том числе и на проезжей части... Не все родители смогут постоянно контролировать своих детей, чем старше они становятся, тем более они самостоятельные, поэтому важно ненавязчиво об этом им напомнить", - рассказала Фальковская на пресс-конференции, посвященной проведению кампании по информированию и обучению детей безопасному поведению на дорогах.
Она напомнила, что министерство разработало необходимые методические рекомендации и материалы, с которыми можно ознакомиться на сайте "Дорога безопасности".