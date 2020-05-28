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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:44
https://ria.ru/20200528/1572126079.html
Лавров обсудил с главой МИД Японии борьбу с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156146/61/1561466184_0:56:3119:1810_1036x0_80_0_0_5b3d5784e66714c5a331823d5a0fa720.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Японии борьбу с COVID-19

15:44 28.05.2020
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
© ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с японским коллегой Тосимицу Мотэги борьбу с COVID-19, после пандемии договорились приступить к реализации года российско-японских обменов, сообщили в МИД РФ.
"28 мая по инициативе японской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги. Обсуждены актуальные вопросы российско-японских отношений с упором на задачи комплексного развития взаимодействия во всех областях, включая практическое сотрудничество, в том числе в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Отмечается, что после преодоления пандемии условлено приступить к реализации масштабного проекта – Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, нацеленного на укрепление добрососедства и углубление разноплановых связей между народами двух стран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗМИД Японии‎В мире
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