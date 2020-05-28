Лавров обсудил с главой МИД Японии борьбу с COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с японским коллегой Тосимицу Мотэги борьбу с COVID-19, после пандемии договорились приступить к реализации года российско-японских обменов, сообщили в МИД РФ.
"28 мая по инициативе японской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги. Обсуждены актуальные вопросы российско-японских отношений с упором на задачи комплексного развития взаимодействия во всех областях, включая практическое сотрудничество, в том числе в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что после преодоления пандемии условлено приступить к реализации масштабного проекта – Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, нацеленного на укрепление добрососедства и углубление разноплановых связей между народами двух стран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф