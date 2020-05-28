Лавров обсудил с главой МИД Японии борьбу с COVID-19

"28 мая по инициативе японской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги. Обсуждены актуальные вопросы российско-японских отношений с упором на задачи комплексного развития взаимодействия во всех областях, включая практическое сотрудничество, в том числе в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.