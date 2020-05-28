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2020-05-28T15:41
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Полный вперед! Авиация ЮВО готовится к Параду Победы
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РИА Новости
Полный вперед! Авиация ЮВО готовится к Параду Победы
Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа начали подготовку к Параду Победы 24 июня. На территории округа парады пройдут в 10 городах, в том числе в Волгограде, Севастополе, Ростове-на-Дону. В тренировках участвует около 30 самолетов.
2020-05-28T15:41
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=90392120&type=mp4
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PT1M01S

Полный вперед! Авиация ЮВО готовится к Параду Победы

15:41 28.05.2020
86
Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа начали подготовку к Параду Победы 24 июня. На территории округа парады пройдут в 10 городах, в том числе в Волгограде, Севастополе, Ростове-на-Дону. В тренировках участвует около 30 самолетов.
2410123
Южный военный округ
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