Полный вперед! Авиация ЮВО готовится к Параду Победы

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Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа начали подготовку к Параду Победы 24 июня. На территории округа парады пройдут в 10 городах, в том числе в Волгограде, Севастополе, Ростове-на-Дону. В тренировках участвует около 30 самолетов.