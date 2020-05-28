2020-05-28T15:41
2020-05-28T15:41
https://ria.ru/20200528/1572125911.html
Полный вперед! Авиация ЮВО готовится к Параду Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572125820_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_be27e5642a16e3e6218ac8cfe1d54815.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Полный вперед! Авиация ЮВО готовится к Параду Победы
Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа начали подготовку к Параду Победы 24 июня. На территории округа парады пройдут в 10 городах, в том числе в Волгограде, Севастополе, Ростове-на-Дону. В тренировках участвует около 30 самолетов.
2020-05-28T15:41
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=90392120&type=mp4
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PT1M01S
Полный вперед! Авиация ЮВО готовится к Параду Победы
Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа начали подготовку к Параду Победы 24 июня. На территории округа парады пройдут в 10 городах, в том числе в Волгограде, Севастополе, Ростове-на-Дону. В тренировках участвует около 30 самолетов.