В Госдуме предложили проводить дистанционные заседания заксобраний

"Для обеспечения непрерывной работы законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации и принятия решений, не терпящих отлагательств, в период введения режима повышенной готовности, режима чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий (карантина), а также иных ограничительных мер проектом федерального закона предлагается внести положение о возможности проведения заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации в дистанционной форме", - говорится в пояснительной записке.