В Госдуме предложили проводить дистанционные заседания заксобраний

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов (СР) внёс в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить проводить заседания заксобраний субъектов РФ дистанционно во время режима повышенной готовности и ЧС, следует из базы данных ГД.
Депутат отметил, что в период введения ограничительных мер в связи с коронавирусом в РФ созыв правомочных заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации не представляется возможным, так как необходимо фактическое присутствие избранных депутатов на заседании.
"Для обеспечения непрерывной работы законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации и принятия решений, не терпящих отлагательств, в период введения режима повышенной готовности, режима чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий (карантина), а также иных ограничительных мер проектом федерального закона предлагается внести положение о возможности проведения заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации в дистанционной форме", - говорится в пояснительной записке.