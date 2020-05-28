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2020-05-28T15:39
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В Госдуме предложили проводить дистанционные заседания заксобраний
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РИА Новости

В Госдуме предложили проводить дистанционные заседания заксобраний

15:39 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов (СР) внёс в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить проводить заседания заксобраний субъектов РФ дистанционно во время режима повышенной готовности и ЧС, следует из базы данных ГД.
Депутат отметил, что в период введения ограничительных мер в связи с коронавирусом в РФ созыв правомочных заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации не представляется возможным, так как необходимо фактическое присутствие избранных депутатов на заседании.
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
27 мая, 19:09Распространение нового коронавируса
Мосгордума провела первое в истории парламента дистанционное заседание
"Для обеспечения непрерывной работы законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации и принятия решений, не терпящих отлагательств, в период введения режима повышенной готовности, режима чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий (карантина), а также иных ограничительных мер проектом федерального закона предлагается внести положение о возможности проведения заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации в дистанционной форме", - говорится в пояснительной записке.
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РоссияГосдума РФПолитика
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