В Псковской области нашли тело пропавшей девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Тело пропавшей в Псковской области девочки нашли в реке Кебь, сообщил РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета.
По его словам, тело обнаружили накануне около 13:30. По предварительным данным, ребенок утонул.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
Трехлетняя девочка пропала вечером 23 мая в районе садового товарищества "Кебь". В ее поисках принимали участие полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и другие добровольцы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.