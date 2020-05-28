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В Псковской области нашли тело пропавшей девочки
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РИА Новости

В Псковской области нашли тело пропавшей девочки

15:37 28.05.2020 (обновлено: 20:00 28.05.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Тело пропавшей в Псковской области девочки нашли в реке Кебь, сообщил РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета.
По его словам, тело обнаружили накануне около 13:30. По предварительным данным, ребенок утонул.
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Трехлетняя девочка пропала вечером 23 мая в районе садового товарищества "Кебь". В ее поисках принимали участие полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и другие добровольцы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Псковская областьПроисшествия
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