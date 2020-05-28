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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:37
https://ria.ru/20200528/1572125668.html
В Нижегородской области утвердили награду для участников борьбы с COVID
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_65002b37ecf773242be128e1aa8851e1.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области утвердили награду для участников борьбы с COVID

15:37 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне"
Врачи в желтой зоне
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врачи в "желтой зоне". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина об учреждении награды для участников борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На рассмотрение депутатов регионального парламента в четверг был вынесен законопроект о внесении изменений в закон "О наградах и премиях Нижегородской области", который предполагает учреждение новой награды - почетного знака губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции".
Глава региона заявил, что сейчас на федеральном и региональном уровнях действуют различные материальные меры поддержки тех, кто борется с распространением инфекции. Вместе с этим важна возможность отметить таких людей и другими способами.
"Конечно, прежде всего, говоря об этой награде, мы думаем о медиках и волонтёрах, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. По предварительным оценкам, непосредственно в работе с больными коронавирусом в настоящее время задействовано порядка 500 медиков и около 4 тысяч волонтеров. Важно учесть вклад каждого человека", - цитирует пресс-служба заксобрания региона Никитина.
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Губернатор подчеркнул, что есть и другие категории граждан, которые участвуют в борьбе с коронавирусом - например, социальные работники, помогающие пожилым людям, или сотрудники правоохранительных органов, участвующие в поддержании порядка на улицах, а также те, кто предпринимает серьезные усилия для поддержания работоспособности экономики в сложный период.
"Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу главы региона. Такой труд должен быть отмечен особым знаком. Принято решение установить награду для всех, кто беспристрастно и самоотверженно исполняет свой долг по службе", - отметил председатель регионального парламента Евгений Лебедев.
В настоящее время ведется разработка эскиза и положения о почетном знаке, которое будет утверждаться указом губернатора Нижегородской области.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинНижегородская областьОбщество
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