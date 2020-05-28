В Нижегородской области утвердили награду для участников борьбы с COVID

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина об учреждении награды для участников борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На рассмотрение депутатов регионального парламента в четверг был вынесен законопроект о внесении изменений в закон "О наградах и премиях Нижегородской области", который предполагает учреждение новой награды - почетного знака губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции".

Глава региона заявил, что сейчас на федеральном и региональном уровнях действуют различные материальные меры поддержки тех, кто борется с распространением инфекции. Вместе с этим важна возможность отметить таких людей и другими способами.

"Конечно, прежде всего, говоря об этой награде, мы думаем о медиках и волонтёрах, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. По предварительным оценкам, непосредственно в работе с больными коронавирусом в настоящее время задействовано порядка 500 медиков и около 4 тысяч волонтеров. Важно учесть вклад каждого человека", - цитирует пресс-служба заксобрания региона Никитина.

Губернатор подчеркнул, что есть и другие категории граждан, которые участвуют в борьбе с коронавирусом - например, социальные работники, помогающие пожилым людям, или сотрудники правоохранительных органов, участвующие в поддержании порядка на улицах, а также те, кто предпринимает серьезные усилия для поддержания работоспособности экономики в сложный период.

"Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу главы региона. Такой труд должен быть отмечен особым знаком. Принято решение установить награду для всех, кто беспристрастно и самоотверженно исполняет свой долг по службе", - отметил председатель регионального парламента Евгений Лебедев.

В настоящее время ведется разработка эскиза и положения о почетном знаке, которое будет утверждаться указом губернатора Нижегородской области.