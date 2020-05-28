Эксперты обсудили разные формы голосования при социальном дистанцировании

РИА Новости – 28 мая. Причин отказа в избирательном праве гражданам в текущих условиях выхода из эпидемиологической ситуации нет, избирательные участки будут полностью готовы к приему граждан. Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), оценивая возможности проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Эксперты сошлись во мнении, что на фоне восстановления социальных и экономических контактов, а также накопленного опыта проведения голосования в условиях самоизоляции других стран нет смысла ограничивать граждан в возобновлении политической жизни, в частности реализации права на голосование.

Избирательное право человека – это фундаментальное политическое право, поэтому вводить долгую паузу нецелесообразно, особенно если сложились условия к тому, чтобы нам из этой ситуации выходить: возвращаются все социальные практики, восстанавливаются экономические и социальные контакты, и вполне естественным образом восстанавливается и политическая жизнь", – подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Член Общественной палаты, руководитель рабочей группы по организации общественного наблюдения за голосованием Максим Григорьев, отметил, что меры, принятые властью в период распространения коронавируса, оказались эффективными, благодаря чему сейчас есть все предпосылки, чтобы в ближайшее время назначить дату голосования, что, по его мнению, произойдет не раньше конца июля.

Также он отметил возможность многодневного голосования, предусмотренного в нормах. По его словам, именно это позволит обеспечить защиту здоровья граждан и соответствующие меры социального дистанцирования.

"Именно с помощью этой меры можно сделать так, что количество людей, находящихся на участках, будет небольшое и будет обеспечено соответствующее расстояние. Эта мера, на мой взгляд, очень важная и полезная. Другие меры, подготавливаемые рабочей группой, включают в себя возможность голосования на открытом пункте, снабжение членов комиссии и наблюдателей необходимыми средствами индивидуальной защиты, во время голосования на дому – возможность максимально бесконтактной передачи и получения бюллетеня, обеспечение необходимого социального дистанцирования, оборудование мест для мытья рук и так далее", – рассказал Максим Григорьев, отметив, что также будет изучаться опыт других стран, где голосование было проведено во время самоизоляции и сразу по выходу из нее.

Кроме того, эксперты оценили возможности электронного и почтового голосования в новых условиях социального дистанцирования. По их мнению, это альтернативный вариант, который не будет применяться повсеместно, но может обеспечить защиту здоровья граждан.

"Дистанционное голосование в нынешней ситуации – это способ обеспечить как можно большему кругу людей право доступа к голосованию. От просто инструмента, который повышает удобство, оно становится инструментом обеспечения основных гражданских прав огромных категорий людей – носителей либеральных идеологий", – отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, подчеркнув, что выборы в целом – это символический момент возвращения к нормальной жизни.

Руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов добавил, что способы дистанционного голосования менее подвержены человеческому фактору как со стороны организации процесса, так и в отношении каких-либо нарушений и фальсификаций. Кроме того, по его словам, такие способы гораздо легче контролируемы.