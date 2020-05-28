Слуцкий прокомментировал отмену США санкционных исключений для Ирана

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных в отношении Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции.

"Отмена США санкционных исключений в отношении Ирана - продолжение линии агрессивного давления Вашингтона на Тегеран. Рестрикции не ослабевали даже на пике борьбы с пандемией, что было крайне антигуманно в отношении простых иранцев", - сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий ( СВПД ) в 2018 году, США не раз пытались провоцировать иранское руководство. Слуцкий отметил, что судьба соглашения снова зависит от реакции Тегерана.

Парламентарий подчеркнул, что Россия остается привержена СВПД и всем двусторонним договоренностям о сотрудничестве с Ираном.