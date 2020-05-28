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2020-05-28T15:34
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Слуцкий прокомментировал отмену США санкционных исключений для Ирана
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал отмену США санкционных исключений для Ирана

15:34 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отмену США санкционных исключений для Ирана продолжением агрессивного давления Вашингтона на Тегеран, а также частью кампании Белого дома по свержению неугодных режимов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных в отношении Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции.
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"Отмена США санкционных исключений в отношении Ирана - продолжение линии агрессивного давления Вашингтона на Тегеран. Рестрикции не ослабевали даже на пике борьбы с пандемией, что было крайне антигуманно в отношении простых иранцев", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году, США не раз пытались провоцировать иранское руководство. Слуцкий отметил, что судьба соглашения снова зависит от реакции Тегерана.
Парламентарий подчеркнул, что Россия остается привержена СВПД и всем двусторонним договоренностям о сотрудничестве с Ираном.
"Будем надеяться, что удастся избежать обострения и окончательного развала иранской "ядерной сделки". В целом, заявление Помпео - часть кампании по свержению неугодных в Белом доме режимов. Снова деструктивно, снова грубо, снова эгоистично", - заключил глава думского комитета.
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Леонид СлуцкийСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоГосдума РФТегеран (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
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