В Якутске завели дело после смерти ребенка в гараже

ЯКУТСК, 28 мая – РИА Новости. Следователи в Якутске возбудили уголовное дело о смерти по неосторожности после обнаружения при тушении пожара в гараже тела 13-летнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по региону Надежда Дворецкая.
Ранее сообщалось, что в среду при тушении пожара в гараже, расположенном на территории домовладения садово-огороднического товарищества "Озерный" в Якутске, обнаружено тело мальчика.
"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели 13-летнего мальчика, тело которого обнаружено в гараже частного домовладения в городе Якутске", - отметила Дворецкая.
По предварительным данным, причиной смерти подростка стал термический ожог верхних дыхательных путей. В ходе осмотра были обнаружены выпрямитель для автомобильного аккумулятора, оголенная электропроводка.