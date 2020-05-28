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В Якутске завели дело после смерти ребенка в гараже
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РИА Новости

В Якутске завели дело после смерти ребенка в гараже

15:33 28.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 мая – РИА Новости. Следователи в Якутске возбудили уголовное дело о смерти по неосторожности после обнаружения при тушении пожара в гараже тела 13-летнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по региону Надежда Дворецкая.
Ранее сообщалось, что в среду при тушении пожара в гараже, расположенном на территории домовладения садово-огороднического товарищества "Озерный" в Якутске, обнаружено тело мальчика.
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"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели 13-летнего мальчика, тело которого обнаружено в гараже частного домовладения в городе Якутске", - отметила Дворецкая.
По предварительным данным, причиной смерти подростка стал термический ожог верхних дыхательных путей. В ходе осмотра были обнаружены выпрямитель для автомобильного аккумулятора, оголенная электропроводка.
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