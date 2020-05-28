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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:32
https://ria.ru/20200528/1572125354.html
В Екатеринбурге у 163 работников "Красное & Белое" выявили коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/154876/51/1548765109_0:252:3192:2048_1036x0_80_0_0_99ac7304508adf2828dcf0250a61718c.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге у 163 работников "Красное & Белое" выявили коронавирус

15:32 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тесты на новый коронавирус сдали не менее 1,2 тысячи сотрудников сети алкомаркетов "Красное & Белое" в Екатеринбурге, положительный результат получили 163 человека, при этом у большинства из них симптомы болезни так и не проявились, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы работаем в тесном контакте с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором. На сегодня 1200 сотрудников нашей компании прошли тестирование на COVID-19. У 163 человек тесты показали положительный результат, при этом фактически у большинства сотрудников симптомы болезни так и не проявились", - озвучили в компании статистику на 27 мая.
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В пресс-службе отметили, что все сотрудники c положительным результатом теста изолированы и находятся под наблюдением врачей, работников в тяжелом состоянии среди них нет. "Для нивелирования ситуации по распространению болезни, помещения ежедневно тщательно обрабатываются, а административные работники ужесточили меры по контролю за здоровьем сотрудников", - добавили в компании.
Там также опровергли информацию о том, что в ряде магазинов сеть использовала для дезинфекции водку. "Нет, для дезинфекции используются только специализированные средства, рекомендованные санитарными врачами и Роспотребнадзором к использованию в общепите и торговле", - заявили в пресс-службе.
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Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое", где среди сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам со склада "Абсолют", выявлены более 150 случаев COVID-19. Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга нашла на складе нарушения санитарных норм.
В ответ на просьбу прокомментировать результаты проверки прокуратуры, в пресс-службе сообщили: "Выездной проверки из прокуратуры не было. В нашу компанию поступил запрос, на который мы ответили и предоставили все необходимые документы. О результатах проверки нас не извещали".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Красное & БелоеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургОбщество
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