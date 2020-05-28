В Екатеринбурге у 163 работников "Красное & Белое" выявили коронавирус

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тесты на новый коронавирус сдали не менее 1,2 тысячи сотрудников сети алкомаркетов "Красное & Белое" в Тесты на новый коронавирус сдали не менее 1,2 тысячи сотрудников сети алкомаркетов "Красное & Белое" в Екатеринбурге , положительный результат получили 163 человека, при этом у большинства из них симптомы болезни так и не проявились, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы работаем в тесном контакте с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором . На сегодня 1200 сотрудников нашей компании прошли тестирование на COVID-19. У 163 человек тесты показали положительный результат, при этом фактически у большинства сотрудников симптомы болезни так и не проявились", - озвучили в компании статистику на 27 мая.

В пресс-службе отметили, что все сотрудники c положительным результатом теста изолированы и находятся под наблюдением врачей, работников в тяжелом состоянии среди них нет. "Для нивелирования ситуации по распространению болезни, помещения ежедневно тщательно обрабатываются, а административные работники ужесточили меры по контролю за здоровьем сотрудников", - добавили в компании.

Там также опровергли информацию о том, что в ряде магазинов сеть использовала для дезинфекции водку. "Нет, для дезинфекции используются только специализированные средства, рекомендованные санитарными врачами и Роспотребнадзором к использованию в общепите и торговле", - заявили в пресс-службе.

Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети " Красное & Белое ", где среди сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам со склада "Абсолют", выявлены более 150 случаев COVID-19 . Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга нашла на складе нарушения санитарных норм.

В ответ на просьбу прокомментировать результаты проверки прокуратуры, в пресс-службе сообщили: "Выездной проверки из прокуратуры не было. В нашу компанию поступил запрос, на который мы ответили и предоставили все необходимые документы. О результатах проверки нас не извещали".