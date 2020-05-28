Псковские власти проверят клиники, отказавшиеся помочь беременной с COVID

"На прошлой неделе у нас произошел вопиющий случай, когда фельдшер из Невеля со сроком беременности 26 недель прошла, по сути, все круги ада, так и не получив необходимой своевременной помощи. Четыре медицинских учреждения футболили человека… от одного к другому, и это, безусловно, говорит о системном кризисе в здравоохранении Псковской области", - рассказал Ведерников на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.