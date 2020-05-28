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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:31
https://ria.ru/20200528/1572125301.html
Псковские власти проверят клиники, отказавшиеся помочь беременной с COVID
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

Псковские власти проверят клиники, отказавшиеся помочь беременной с COVID

15:31 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил властям проверить работу четырех медучреждений региона, которые, по его словам, "футболили" беременную пациентку с коронавирусом, чей ребенок после родов сейчас находится в тяжелом состоянии.
"На прошлой неделе у нас произошел вопиющий случай, когда фельдшер из Невеля со сроком беременности 26 недель прошла, по сути, все круги ада, так и не получив необходимой своевременной помощи. Четыре медицинских учреждения футболили человека… от одного к другому, и это, безусловно, говорит о системном кризисе в здравоохранении Псковской области", - рассказал Ведерников на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.
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"Пациентка поступила в ковид-центр в состоянии средней тяжести, буквально за час состояние резко ухудшилось, началась асфиксия. Соответственно, врачи приняли решение делать кесарево сечение. На сегодняшний день ребенок, к счастью, жив, но состояние у него тяжелое. Врачи сейчас делают все необходимое, чтобы его спасти, сохранить здоровье, но случай, повторюсь, вопиющий. Я поручил провести доскональную служебную проверку", - добавил губернатор.
Он призвал региональные власти "сделать все необходимое, чтобы впредь исключить возможность такого развития событий".
По данным областного оперштаба, в Псковской области подтвержден 721 случай COVID-19, выздоровели 296 человек, 10 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьПроисшествия
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