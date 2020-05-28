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Культура
2020-05-28T19:34
https://ria.ru/20200528/1572125273.html
Подкаст с воспоминаниями о детстве звезд шоу-бизнеса появился в сети
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РИА Новости

Подкаст с воспоминаниями о детстве звезд шоу-бизнеса появился в сети

17:42 28.05.2020 (обновлено: 19:34 28.05.2020)
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© "Яндекс.Музыка"Заставка подкаста "Музыканты вспоминают детство", опубликованного на "Яндекс.Музыка"
Заставка подкаста Музыканты вспоминают детство, опубликованного на Яндекс.Музыка
© "Яндекс.Музыка"
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Подкаст "Музыканты вспоминают детство" с воспоминаниями о детстве звезд шоу-бизнеса появился в сети в преддверии Дня защиты детей, сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс.Музыка" в четверг.
Международный День защиты детей отмечается в мире 1 июня.
"Больше 150 музыкантов приняли участие в акции "Яндекс.Музыки", приуроченной ко Дню детей: в течение нескольких дней на страницах этих музыкантов на "Яндекс.Музыке" можно будет посмотреть их детские фотографии. Также часть исполнителей поделились своими воспоминаниями в подкасте "Музыканты вспоминают детство". В небольших аудиозарисовках звезды рассказали свои истории и переживания из детства. Например, как наряжались, ездили на речку, спасали букашек и пели за конфеты", - говорится в сообщении.
"Я очень любила петь. В три года меня поставили на табуретку, и я исполнила хит всех времен и народов про Чебурашку. С тех пор желание петь меня не оставляло", - цитирует пресс-служба воспоминания Дианы Арбениной
Как сообщила пресс-служба, с начала лета детские воспоминания звезд также можно будет послушать в утреннем шоу Алисы. Аудиоистории будут выпадать слушателям в случайном порядке, но можно попросить Алису включить подкаст "Музыканты вспоминают детство" и послушать все истории полностью.
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