Замглавы горздрава Екатеринбурга заразился коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Анализы на коронавирус показали положительный результат у заместителя главы управления здравоохранения мэрии Екатеринбурга, круг его контактов отрабатывается, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга у одного из заместителей руководителя действительно сегодня выявлено заболевание COVID-19. Он изолирован в одном из центров временного размещения для бессимптомных больных и взаимодействует по рабочим вопросам в дистанционном режиме", - сказали в штабе.
Там уточнили, что круг контактов чиновника отрабатывается. Сам горздрав продолжает работу штатно, однако из-за необходимости заключительной дезинфекции часть сотрудников на некоторое время будут переведены на удаленный режим, уточнили в штабе.
По последним данным, в Свердловской области зафиксированы 4693 случая заражения коронавирусом, в том числе 268 – за последние сутки. Выписаны 1827 пациентов, 23 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.