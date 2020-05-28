Замглавы горздрава Екатеринбурга заразился коронавирусом

"В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга у одного из заместителей руководителя действительно сегодня выявлено заболевание COVID-19. Он изолирован в одном из центров временного размещения для бессимптомных больных и взаимодействует по рабочим вопросам в дистанционном режиме", - сказали в штабе.