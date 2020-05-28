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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:30
https://ria.ru/20200528/1572125240.html
Замглавы горздрава Екатеринбурга заразился коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_eff7031a397b8c42d8449b8a4c619227.jpg
РИА Новости

Замглавы горздрава Екатеринбурга заразился коронавирусом

15:30 28.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Анализы на коронавирус показали положительный результат у заместителя главы управления здравоохранения мэрии Екатеринбурга, круг его контактов отрабатывается, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга у одного из заместителей руководителя действительно сегодня выявлено заболевание COVID-19. Он изолирован в одном из центров временного размещения для бессимптомных больных и взаимодействует по рабочим вопросам в дистанционном режиме", - сказали в штабе.
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Там уточнили, что круг контактов чиновника отрабатывается. Сам горздрав продолжает работу штатно, однако из-за необходимости заключительной дезинфекции часть сотрудников на некоторое время будут переведены на удаленный режим, уточнили в штабе.
По последним данным, в Свердловской области зафиксированы 4693 случая заражения коронавирусом, в том числе 268 – за последние сутки. Выписаны 1827 пациентов, 23 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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