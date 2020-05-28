Правительство Греции определило меры поддержки авиаперевозчиков

АФИНЫ, 28 мая – РИА Новости. Правительство Правительство Греции предусматривает меры поддержки для авиаперевозчиков примерно на 115 миллионов евро, учитывая системное значение авиации для экономики страны, говорится в совместном сообщении трех министерств – финансов, труда и социального обеспечения, а также инфраструктуры и транспорта.

Отрасль напрямую связана с туризмом и косвенно с рядом других секторов экономики (общественное питание, развлечения и торговля в туристических зонах, островное хозяйство), и нуждается в специальной поддержке, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

"Сектор авиаперевозок касается 306 компаний и 11 тысяч сотрудников, и его системное значение заключается в том, что 82-85% туристских доходов страны (общий доход 18 миллиардов евро в год) приходится на туристов, которые прилетают в нашу страну на самолетах и пользуются услугами аэропортов", - говорится в сообщении.

Греческие компании в этом секторе (авиационные, компании, занимающиеся наземным обслуживанием, аэропорты) показали себя очень хорошо в последние годы благодаря большому количеству прибывающих туристов и поступлений, и им не нужны огромные суммы поддержки или прямые капиталовложения (вливания капитала), как в других европейских странах, считают в правительстве.

Помимо этого, страна начинает с 15 июня принимать туристов и из-за рубежа, а прибытие туристов положительно повлияет на полетную работу и аэропорты.

В рамках поддержки авиационной отрасли правительство продлевает действие горизонтальных мер поддержки на транспорте на период после мая 2020 года. В частности, компенсации до июля будут получать сотрудники, действие трудовых договоров которых временно приостановлено.

Предусмотрено до августа снижение на 40% стоимости аренды для предприятий и для сотрудников, с которыми временно приостановлено исполнение трудовых договоров после мая.

Предполагается, что компенсации для работников авиационного сектора обойдутся примерно в 22 миллиона евро с учетом покрытия страховых взносов государством. Предоставляется субсидия на все страховые взносы (работодателей и работников) на рабочий период, когда сотрудники не работали, это оценивается в 50 миллионов евро до декабря 2020 года.

Вводится специальная ставка налогообложения летного состава - пилотов, членов экипажа и техников в размере 15%, как и для налогообложения моряков. Это приведет к снижению затрат на заработную плату компаний в отрасли, с экономией 7,7 миллиона евро в год. "Это постоянная мера", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, предусмотрены компенсация за рейсы в апреле-мае в 6 миллионов евро.

Правительство также снижает НДС на транспорт с 24% до 13% в период с 1 июня по 31 октября 2020 года. "Это окажет положительное влияние на воздушный транспорт. Потеря государственных доходов от этой меры оценивается с учетом особых условий, сложившихся в течение текущего периода, в 30 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Министерства отмечают, что авиационный сектор также имеет доступ, как и все другие сектора экономики, к инструментам ликвидности, которые были предложены бизнесу с начала связанного с коронавирусом кризиса.

Греция приостановила авиасообщение с конца марта. С 18 мая возобновилась часть внутренних рейсов, с 25 мая стали выполняться рейсы по всем внутренним направлениям.