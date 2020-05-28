В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых

В настоящее время в Тверской области порядка 4 тысяч жителей региона относятся к самозанятым. Это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности — сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъемка, другие виды. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллионов рублей.