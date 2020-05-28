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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-28T15:27
https://ria.ru/20200528/1572124976.html
В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых
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РИА Новости

В Верхневолжье с июля стартует спецналоговый режим для самозанятых

15:27 28.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 мая - РИА Новости. С 1 июля в Тверской области начнет действовать специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба областного правительства.
В четверг областное Законодательное собрание одобрило соответствующий закон, разработанный по инициативе губернатора области Игоря Рудени и направленный на поддержку самозанятых жителей Верхневолжья.
Реализация проекта позволит гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф, а также пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей.
"Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики", - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании президиума областного правительства, на котором обсуждался проект.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
26 мая, 15:30Тверская область
Руденя: в Тверской области принимаются допмеры поддержки бизнеса
В настоящее время в Тверской области порядка 4 тысяч жителей региона относятся к самозанятым. Это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности — сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъемка, другие виды. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллионов рублей.
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Тверская областьИгорь Руденя
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