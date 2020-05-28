В Брянске возбудили дело после смерти девочки, проглотившей батарейку

БРЯНСК, 28 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью школьницы, проглотившей батарейку, сообщает СУСК РФ по Брянской области.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Девочка, доставленная из больницы в городе Жуковке, скончалась в Брянской областной детской больнице.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, 18 мая 12-летняя девочка у себя дома в городе Жуковке проглотила щелочную батарейку. Родителям стало известно об этом только спустя пять дней, когда самочувствие девочки ухудшилось. В тот же день она была доставлена в лечебное учреждение, однако помочь ей уже не смогли.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, отмечает СК.
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