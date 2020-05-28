В Брянске возбудили дело после смерти девочки, проглотившей батарейку

По предварительной версии, 18 мая 12-летняя девочка у себя дома в городе Жуковке проглотила щелочную батарейку. Родителям стало известно об этом только спустя пять дней, когда самочувствие девочки ухудшилось. В тот же день она была доставлена в лечебное учреждение, однако помочь ей уже не смогли.