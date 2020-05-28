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2020-05-28T15:25
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В московском транспорте зафиксировали рекордное число пассажиров
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РИА Новости

В московском транспорте зафиксировали рекордное число пассажиров

15:24 28.05.2020 (обновлено: 15:25 28.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в поезде метро в Москвы
Пассажиры в поезде метро в Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в поезде метро в Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рекордное за время действия введенных ограничений по COVID-19 число пассажиров городского и личного транспорта зафиксировано в Москве в минувшую среду, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Двадцать седьмого мая в Москве зафиксировано максимальное число передвигающихся людей - 4 миллиона 820 тысяч. Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток, общественного и личного транспорта отмечено впервые за 9 недель начиная с 30 марта", - говорится в сообщении в четверг.
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Отмечается, что в московском метрополитене совершено 1,97 миллиона поездок, что на 10% больше, чем неделей раньше - в среду, 20 мая. На наземном городском транспорте – 1,31 миллиона поездок (+12%). Число уникальных пассажиров общественного транспорта составило 1,57 миллиона человек.
"Количество автомобилей в Москве выросло на 6% по сравнению с 20 мая и составило 2,5 миллиона. Число уникальных пассажиров в личном транспорте - 3,25 миллиона человек", - дополняется в сообщении.
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