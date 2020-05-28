В московском транспорте зафиксировали рекордное число пассажиров

"Двадцать седьмого мая в Москве зафиксировано максимальное число передвигающихся людей - 4 миллиона 820 тысяч. Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток, общественного и личного транспорта отмечено впервые за 9 недель начиная с 30 марта", - говорится в сообщении в четверг.