Мультфильм "Карлсон вернулся" отмечает 50-летие

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Советский мультфильм "Карлсон вернулся" — продолжение истории о Малыше и его необычном друге, живущем на крыше, 28 мая отметит свой полувековой юбилей, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

"28 мая 1970 года получил прокатное удостоверение и вскоре вышел на экраны анимационный фильм режиссера Бориса Степанцева "Карлсон вернулся" — продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон", ставшего невероятно популярным по всей стране", — сообщила пресс-служба.

Над мультфильмами о Карлсоне, снятыми по двум книгам шведской писательницы Астрид Линдгрен, совместно работали выдающиеся художники-постановщики Анатолий Савченко и Юрий Бутырин.

"Бутырин нарисовал раскадровку, в соответствии с которой в фильме должен был быть эпизод, где жуликов снимают с телебашни и увозят в полицию. Анатолий Савченко даже сделал к нему эффектный живописный эскиз. Но в итоге режиссер от этого хода отказался", — сообщила пресс-служба.

В продолжении мультипликационной истории у Малыша появляется "домомучительница" Фрекен Бок, которую блестяще озвучила актриса Фаина Раневская. По воспоминаниям Савченко, на эту роль Раневскую пригласил он — и все сразу получилось.

"Женщиной она была крутого нрава, режиссера называла деточкой и не принимала никаких замечаний: "Деточка, я сама все знаю!". А на меня она даже обиделась. Когда увидела нарисованную Фрекен Бок, воскликнула: "Неужели я такая страшная?". Я попытался ее переубедить: "Это не вы, а образ!". Но, по-моему, актриса осталась при своем мнении", — вспоминал Савченко.

Карлсона озвучивал актер Василий Ливанов — несравненный Шерлок Холмс. Его голосом также говорит папа Малыша и диктор телевидения. Малыша озвучила Клара Румянцева. Ливанов и Румянцева уже работали вместе, озвучив Крокодила Гену и Чебурашку.