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Культура
2020-05-28T20:17
https://ria.ru/20200528/1572124862.html
Мультфильм "Карлсон вернулся" отмечает 50-летие
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РИА Новости

Мультфильм "Карлсон вернулся" отмечает 50-летие

20:17 28.05.2020
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© Союзмультфильм (1970)Кадр из мультфильма "Карлсон вернулся"
Кадр из мультфильма Карлсон вернулся
© Союзмультфильм (1970)
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Советский мультфильм "Карлсон вернулся" — продолжение истории о Малыше и его необычном друге, живущем на крыше, 28 мая отметит свой полувековой юбилей, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".
"28 мая 1970 года получил прокатное удостоверение и вскоре вышел на экраны анимационный фильм режиссера Бориса Степанцева "Карлсон вернулся" — продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон", ставшего невероятно популярным по всей стране", — сообщила пресс-служба.
Над мультфильмами о Карлсоне, снятыми по двум книгам шведской писательницы Астрид Линдгрен, совместно работали выдающиеся художники-постановщики Анатолий Савченко и Юрий Бутырин.
"Бутырин нарисовал раскадровку, в соответствии с которой в фильме должен был быть эпизод, где жуликов снимают с телебашни и увозят в полицию. Анатолий Савченко даже сделал к нему эффектный живописный эскиз. Но в итоге режиссер от этого хода отказался", — сообщила пресс-служба.
В продолжении мультипликационной истории у Малыша появляется "домомучительница" Фрекен Бок, которую блестяще озвучила актриса Фаина Раневская. По воспоминаниям Савченко, на эту роль Раневскую пригласил он — и все сразу получилось.
"Женщиной она была крутого нрава, режиссера называла деточкой и не принимала никаких замечаний: "Деточка, я сама все знаю!". А на меня она даже обиделась. Когда увидела нарисованную Фрекен Бок, воскликнула: "Неужели я такая страшная?". Я попытался ее переубедить: "Это не вы, а образ!". Но, по-моему, актриса осталась при своем мнении", — вспоминал Савченко.
Карлсона озвучивал актер Василий Ливанов — несравненный Шерлок Холмс. Его голосом также говорит папа Малыша и диктор телевидения. Малыша озвучила Клара Румянцева. Ливанов и Румянцева уже работали вместе, озвучив Крокодила Гену и Чебурашку.
Режиссер планировал снять заключительную часть трилогии Линдгрен "Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять", но этого так и не случилось, добавили в "Союзмультфильме".
Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон. Архивное фото
27 сентября 2017, 19:00Культура
"Союзмультфильм" рассказал о возможном продолжении "Малыша и Карлсона"
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КультураКино и сериалыНовости культурыСоюзмультфильмАстрид ЛиндгренВасилий ЛивановФаина Раневская
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