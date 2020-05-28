В ГД предложили ужесточить наказание за подделку избирательных документов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев Юрий Синельщиков внесли в нижнюю палату парламента законопроект об усилении уголовной ответственности членов избирательных комиссий за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предложив увеличить максимальный штраф за фальсификацию избирательных документов с 300 тысяч до одного миллиона рублей, а срок лишения свободы - с четырех до шести лет, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что факты нарушений членами избиркомов установленных законодательством правил проведения выборов, а также личного участия некоторых из них в фальсификации, "приобретают в настоящее время все более распространенный характер". Депутаты считают, что члены избиркомов "зачастую с безразличием относятся к происходящим на их избирательных участках фальсификациям и другим нарушениям".

"В этой связи в законопроекте предлагается усилить уголовную ответственность за те деяния, которые совершают председатели избирательных комиссий, их заместители и члены комиссий; перевести в категорию тяжких преступления, предусмотренные частью первой ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования), частью первой и третьей ст. 142.2. УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня для голосования на референдуме, в том числе совершенная группой лиц)", - говорится в пояснительной записке к документу.

За фальсификацию избирательных документов действующий штраф от 100 до 300 тысяч рублей предлагается увеличить до размера от 500 тысяч до одного миллиона рублей, а срок лишения свободы - с четырех до шести лет; за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть третья статьи 142 УК РФ) максимальный размер штрафа предлагается увеличить с 700 тысяч до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы - с пяти до восьми лет.

Также инициативой предлагается ввести уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение членами избирательной комиссии своих обязанностей, если это повлекло совершение другими лицами преступлений в избирательной сфере.

"Неисполнение или ненадлежащее исполнение членом избирательной комиссии своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного к ним отношения, если это повлекло совершение другими лицами преступлений,... наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в проекте закона.

Правительство РФ в своем отзыве на инициативу подчеркивает, что в представленных к законопроекту материалах отсутствуют данные правоприменительной практики, подтверждающие неэффективность установленных в настоящее время мер ответственности и необходимость их изменения. "На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - говорится в документе.

Верховный суд РФ в своем отзыве также указал на отсутствие в пояснительной записке к документу мотивированного обоснования необходимости нововведений. "Предложение законопроекта о введении новой статьи 142 УК РФ об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом избирательной комиссии своих обязанностей также не нашло своего обоснования в пояснительной записке к законопроекту. Вместе с тем в настоящее время члены избирательных комиссий, комиссий референдума, являющиеся должностными лицами, за допущенную ими халатность могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ (халатность)", - отмечается в отзыве ВС.

В правовом управлении аппарата Госдумы также обратили внимание, что при увеличении санкций за такие правонарушения следует учитывать позицию Конституционного суда РФ, согласно которой при определении размера санкций законодателем должна обеспечиваться соразмерность мер уголовного наказания совершенному преступлению, а также баланс основных прав индивида и общего интереса.