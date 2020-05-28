В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в Республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, в Башкирии будет создана ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Как указано в документе, республика должна до 2025 года построить инженерную, транспортную, социальную и прочую инфраструктуру. Из регионального бюджета на это будет направлено не менее 6,33 миллиарда рублей.
В Саратовской области создадут особую экономическую зону технико-внедренческого типа "Саратов" в Энгельсском, Балаковском районах и Саратове. Всю необходимую инфраструктуру регион должен построить до 2023 года, а из областного бюджета на эти работы будет направлено не менее 13,2 миллиона рублей.
В документах добавляется, что Минэкономразвития необходимо будет подписать от имени правительства с этими регионами соглашение о создании особой экономической зоны.