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В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
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РИА Новости

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

15:21 28.05.2020 (обновлено: 23:44 28.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в Республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, в Башкирии будет создана ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Как указано в документе, республика должна до 2025 года построить инженерную, транспортную, социальную и прочую инфраструктуру. Из регионального бюджета на это будет направлено не менее 6,33 миллиарда рублей.
В Саратовской области создадут особую экономическую зону технико-внедренческого типа "Саратов" в Энгельсском, Балаковском районах и Саратове. Всю необходимую инфраструктуру регион должен построить до 2023 года, а из областного бюджета на эти работы будет направлено не менее 13,2 миллиона рублей.
В документах добавляется, что Минэкономразвития необходимо будет подписать от имени правительства с этими регионами соглашение о создании особой экономической зоны.
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Республика БашкортостанОсобые экономические зоныМихаил МишустинСаратовская областьЭкономика
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