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2020-05-28T15:20
https://ria.ru/20200528/1572124544.html
СМИ: в Нигерии не менее 60 человек погибли при нападении бандитов
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РИА Новости

СМИ: в Нигерии не менее 60 человек погибли при нападении бандитов

15:20 28.05.2020
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неизвестные вооруженные бандиты совершили атаку в нескольких деревнях северо-западе Нигерии, по меньшей мере 60 человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.
Сообщается, что атака произошла в среду в штате Сокото.
"Шестьдесят тел были доставлены в больницу со вчерашнего дня", - приводит агентство слова медсестры больницы в районе Сабон Бирни.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам*", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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