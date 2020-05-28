СМИ: в Нигерии не менее 60 человек погибли при нападении бандитов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неизвестные вооруженные бандиты совершили атаку в нескольких деревнях северо-западе Нигерии, по меньшей мере 60 человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.
Сообщается, что атака произошла в среду в штате Сокото.
"Шестьдесят тел были доставлены в больницу со вчерашнего дня", - приводит агентство слова медсестры больницы в районе Сабон Бирни.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам*", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.