В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Летальных исходов, связанных с нарушением ритма сердца на фоне приема гидроксихлорохина (ГХХ), за время пандемии коронавируса в России не было, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"По результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов гидроксихлорохина в период пандемии COVID-19 в Российской Федерации не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у пациентов на фоне приема ГХХ", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Отмечается, что министерство располагает всеми последними данными по эффективности и безопасности лекарственных препаратов, применяемых при терапии COVID-19, эта информация используется для обновления российских клинических рекомендаций по ведению больных с коронавирусом.
В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании притивомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.