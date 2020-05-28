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2020-05-28T15:51
https://ria.ru/20200528/1572124445.html
В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина
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РИА Новости

В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина

15:18 28.05.2020 (обновлено: 15:51 28.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Летальных исходов, связанных с нарушением ритма сердца на фоне приема гидроксихлорохина (ГХХ), за время пандемии коронавируса в России не было, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"По результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов гидроксихлорохина в период пандемии COVID-19 в Российской Федерации не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у пациентов на фоне приема ГХХ", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
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Отмечается, что министерство располагает всеми последними данными по эффективности и безопасности лекарственных препаратов, применяемых при терапии COVID-19, эта информация используется для обновления российских клинических рекомендаций по ведению больных с коронавирусом.
В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании притивомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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