В России не выявили случаев смерти на фоне приема гидроксихлорохина

Отмечается, что министерство располагает всеми последними данными по эффективности и безопасности лекарственных препаратов, применяемых при терапии COVID-19, эта информация используется для обновления российских клинических рекомендаций по ведению больных с коронавирусом.

В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании притивомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.