Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T15:13
https://ria.ru/20200528/1572124262.html
У фигурантки дела "Нового величия" Павликовой заподозрили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/152667/89/1526678959_0:0:2809:1580_1036x0_80_0_0_d0ca45ec681bd69f55d0dabe84e9c1e2.jpg
РИА Новости

У фигурантки дела "Нового величия" Павликовой заподозрили коронавирус

15:13 28.05.2020
396
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАнна Павликова
Анна Павликова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Анна Павликова. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова находится на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
"Есть ли диагноз или нет, пока неизвестно. Из-за подозрения она находится дома на самоизоляции, так ей предписано соответствующим должностным лицом", - сказал адвокат.
По его словам, из-за этого Павликова не пришла в Люблинский суд Москвы, который сегодня должен был провести прения сторон. Их отложили на 16 июня. Изначально заседание было назначено на 20 февраля, его переносили по разным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19.
На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Фигурантов этого громкого дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, смог бежать из России.
Статуя Фемиды
7 мая, 16:44
Суд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
770102
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовое величиеАнна ПавликоваПроисшествия
Рекомендуем
Задержана группа лиц, жаривших шашлык на Вечном огне в Кронштадте
В Кронштадте не стали арестовывать вандала, жарившего еду на Вечном огне
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы
Решение суда о взыскании в пользу "Уральских пельменей" оставили в силе
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Фигурант петербургского дела "Сети"* не признал вину в суде
Стационар на базе городской клинической больницы
Японская журналистка рассказала о лечении от COVID в московской больнице
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед рассмотрит закон о создании единого регистра сведений о россиянах
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили
Врач рассказал о длительности стационарного этапа лечения коронавируса
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
Кремль сожалеет из-за призывов послов отказаться от гумпомощи из России
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело за фейк с призывом болеющим COVID-19 не звонить в скорую
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Роспотребнадзор надеется получить вакцину от COVID-19 до второй волны
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал отмену США санкционных исключений для Ирана
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Минздрав прокомментировал вопрос о безопасности гидроксихлорохина
Русский Музей в Санкт-Петербурге закрыт по распоряжению Министерства культуры РФ в связи с опасностью распространения коронавируса
Русский музей не намерен сокращать пожилых смотрителей залов
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
В Иране заявили о способности обеспечить себя ядерным топливом без России
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса в мае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
Лента новостейМолния