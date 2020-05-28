У фигурантки дела "Нового величия" Павликовой заподозрили коронавирус

"Есть ли диагноз или нет, пока неизвестно. Из-за подозрения она находится дома на самоизоляции, так ей предписано соответствующим должностным лицом", - сказал адвокат.

На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.

Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.