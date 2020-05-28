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Культура
2020-05-28T16:04
https://ria.ru/20200528/1572124198.html
Грушинский фестиваль из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате
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РИА Новости

Грушинский фестиваль из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате

16:04 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей БойцовУчастники 16-го фестиваля самодеятельной туристской песни в Самарской области выступают на эстраде, напоминающей по форме гитару.
Участники 16-го фестиваля самодеятельной туристской песни в Самарской области выступают на эстраде, напоминающей по форме гитару.
© РИА Новости / Алексей Бойцов
САМАРА, 28 мая — РИА Новости. Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, который проводится в Самарской области, в этом году из-за ситуации с коронавирусом пройдет в онлайн-формате, сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов.
"Эпидемиологическая обстановка не позволяет всех участников собрать очно… Поэтому мы приняли решение фестиваль не отменять в этом году, а организовать в другом формате, он будет проводиться в онлайн-пространстве. Если говорить о сроках: они сохраняются традиционными, фестиваль пройдет со 2 по 5 июля", - сказал Фетисов на пресс-конференции в четверг.
По его словам, поляна на Мастрюковских озерах, где проводится Грушинский фестиваль, будет закрыта для посещения.
"Мы хотели бы предупредить всех жителей и гостей Самарской области, чтобы они не тратили своих усилий и приняли участие в фестивале в этом году в онлайн-формате", - подчеркнул Фетисов.
По данным организаторов фестиваля, все концерты пройдут в режиме онлайн, запланирован и традиционный большой конкурс авторской песни под председательством советского и российского поэта и композитора Александра Городницкого. Список гостей и участников фестиваля еще формируется.
"Благодаря новому формату мы имеем возможность пригласить бардов из первой десятки, сделать концерт на мировом уровне", - отметил Городницкий.
Фестиваль авторской песни проводится в Самарской области более 40 лет в начале июля в память о студенте и барде Валерии Грушине, который погиб, спасая тонувших детей.
Кадр видео канала Mint Music Home на YouTube
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КультураМузыкаНовости культурыГрушинский фестивальСамарская область
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