Грушинский фестиваль из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате

Участники 16-го фестиваля самодеятельной туристской песни в Самарской области выступают на эстраде, напоминающей по форме гитару.

САМАРА, 28 мая — РИА Новости. Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, который проводится в Самарской области, в этом году из-за ситуации с коронавирусом пройдет в онлайн-формате, сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов.

"Эпидемиологическая обстановка не позволяет всех участников собрать очно… Поэтому мы приняли решение фестиваль не отменять в этом году, а организовать в другом формате, он будет проводиться в онлайн-пространстве. Если говорить о сроках: они сохраняются традиционными, фестиваль пройдет со 2 по 5 июля", - сказал Фетисов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, поляна на Мастрюковских озерах, где проводится Грушинский фестиваль, будет закрыта для посещения.

"Мы хотели бы предупредить всех жителей и гостей Самарской области, чтобы они не тратили своих усилий и приняли участие в фестивале в этом году в онлайн-формате", - подчеркнул Фетисов.

По данным организаторов фестиваля, все концерты пройдут в режиме онлайн, запланирован и традиционный большой конкурс авторской песни под председательством советского и российского поэта и композитора Александра Городницкого. Список гостей и участников фестиваля еще формируется.

"Благодаря новому формату мы имеем возможность пригласить бардов из первой десятки, сделать концерт на мировом уровне", - отметил Городницкий.