Выборы губернатора Пензенской области предложили назначить на 13 сентября

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Проект постановления о назначении даты выборов губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года внесен в законодательное собрание региона, соответствующий документ опубликован на сайте областного парламента.
"Руководствуясь… федеральным законом от 12 июня 2002 года... "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", законом Пензенской области от 6 июня 2012 года... "О выборах губернатора Пензенской области", законодательное собрание постановляет: назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года", - говорится в документе.
На сайте заксобрания области сообщается, что ближайшая сессия парламента запланирована на 10 июня.
Действующий губернатор Иван Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на 5-летний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.