Выборы губернатора Пензенской области предложили назначить на 13 сентября

"Руководствуясь… федеральным законом от 12 июня 2002 года... "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", законом Пензенской области от 6 июня 2012 года... "О выборах губернатора Пензенской области", законодательное собрание постановляет: назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года", - говорится в документе.